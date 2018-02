Rien contre les paradis fiscaux, se désole QS

« Ottawa semble avoir abandonné toute ambition de s’attaquer à ceux qui abusent des paradis fiscaux et aux fraudeurs du commerce en ligne », a réagi la députée solidaire Manon Massé dans une tirade concernant la lutte contre l’évasion fiscale et l’entente d’Ottawa avec Netflix. L’élue s’est désolée de constater que « l’environnement est le grand absent de ce budget ». Et la future loi sur l’équité salariale ? « Il était temps que le gouvernement Trudeau arrive en 2018. […] Même chose pour les congés parentaux », a-t-elle déclaré.