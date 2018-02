Les mesures pour l’équité salariale réjouissent Carlos Leitão

Le ministre des Finances Carlos Leitão s’est réjoui de voir le fédéral « rejoin[dre] la position historique du Québec en matière d’équité salariale et de congé parental ». Il s’est en revanche dit « préoccupé du manque de volonté » du fédéral dans la lutte contre l’évasion fiscale. Québec, qui espérait une volte-face d’Ottawa sur le traitement fiscal réservé aux géants comme Netflix, a dit regretter le refus du gouvernement Trudeau de « percevoir la TPS sur les services et les biens incorporels provenant de l’étranger ». « Le Québec se serait attendu à des actions plus énergiques pour la perception des taxes de vente à la frontière », a aussi fait savoir le ministre Leitão.