Emplois et services à l’enfance pour les autochtones

Réconciliation oblige, le budget 2018 fait la part belle aux autochtones du Canada. Pas moins de 4,8 milliards sur cinq ans leur sont consacrés, ce qui représente le plus important réinvestissement du budget.

La part la plus importante de cette enveloppe est destinée aux services à l’enfance. Comme le rappelle le budget, les enfants autochtones représentent 7,7 % de tous les enfants canadiens, mais 52 % de tous ceux se trouvant en famille d’accueil. Au Québec, les autochtones représentent 3 % de la population, mais 17 % des enfants en famille d’accueil.

Le Tribunal canadien des droits de la personne a rendu plusieurs ordonnances visant Ottawa pour l’exhorter à consacrer aux services à l’enfance autochtone des sommes équivalant à celles consacrées par les provinces aux autres enfants. Le gouvernement de Justin Trudeau annonce qu’il « est déterminé à mettre en oeuvre pleinement » ces ordonnances. Il investira ainsi 1,4 milliard sur six ans à cette fin.

Santé

La santé accapare quant à elle 1,5 milliard sur cinq ans. Cette enveloppe financera des services infirmiers en tout temps dans 79 communautés éloignées ou isolées ainsi que des programmes de traitement et de prévention de la toxicomanie.

Le programme spécifique offrant une couverture des soins dentaires ou des yeux est par ailleurs bonifié de près de 250 millions par année pour les deux prochaines années.

Ce programme jouit déjà d’un financement de base de 1,2 milliard, mais les demandes ne cessent d’augmenter, expliquent les fonctionnaires, ce qui justifie la bonification de l’enveloppe.

L’approvisionnement des communautés des Premières Nations en eau potable continuera pour sa part d’être financé. Déjà, d’importantes sommes avaient été promises à cette fin dans le premier budget Morneau.

Le budget 2018 clame que l’investissement a permis 349 projets dans 275 communautés et que cela s’est traduit par la levée de 52 avis à long terme d’ébullition d’eau. Le budget 2018 bonifie les sommes existantes de 173 millions sur trois ans. Cette mesure ne touche pas le Québec, où aucune communauté n’est visée par de tels avis.

Emploi

Les libéraux veulent en outre pallier le sous-emploi des autochtones en bonifiant la stratégie de formation pour les compétences et l’emploi qui leur était destinée. Celle-ci deviendra un Programme de formation qui misera sur la formation d’emplois de plus grande qualité et mieux payés pour 15 000 autochtones, avec un budget bonifié de 447 millions sur cinq ans, puis de 99,4 millions annuellement par la suite (pour une enveloppe totale de deux milliards de dollars sur cinq ans).

Frais juridiques

Le gouvernement Trudeau, qui annonçait récemment qu’il légiférerait en matière de reconnaissance des droits ancestraux et d’autodétermination des autochtones, récupérera par ailleurs désormais la facture de négociation de traités entre Ottawa et les communautés.

À l’heure actuelle, celles-ci doivent obtenir un prêt pour payer les onéreux frais d’avocats qui s’échelonnent souvent sur plusieurs années de négociations. Les factures atteignent parfois plusieurs millions. Le fédéral paiera désormais la note, qu’il n’a cependant pas chiffrée.

Les victimes des pensionnats indiens auront droit à un soutien psychologique et de santé mentale — un financement de 248,6 millions sur trois ans.

Les résidants de plus de 300 communautés se partageront quant à eux 47,5 millions sur cinq ans, et 9,5 millions par année par la suite, afin d’encourager leurs jeunes à rejoindre des équipes de sport communautaire.