Impasse au Bloc québécois: la sortie de crise attendra, peut-être, mercredi

Les bloquistes sont toujours à une impasse. Au terme de plus de trois heures de discussions, la chef du Bloc québécois Martine Ouellet et sept de ses dix députés ne s’étaient toujours pas réconciliés. La conversation a été suspendue jusqu’à mercredi.



« Il n’y a rien de réglé », a déploré le député Luc Thériault, à sa sortie de la rencontre du caucus lundi après-midi. « Il y a présentement une impasse. On va chacun de notre côté réfléchir à ça », s’est-il contenté d’indiquer, sans vouloir élaborer sur les reproches qui ont été faits à Mme Ouellet lors de la rencontre à huis clos. Le ton a monté à quelques reprises, les cris de certains députés filtrant à travers la porte de la salle de rencontre de l’enceinte parlementaire.



Les camps étaient toujours dans leurs retranchements. La chef a conservé l’appui des députés Mario Beaulieu, Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill. Mais les sept autres parlementaires bloquistes sont sortis en bloc en dénonçant la crise interne.

La démission du député Gabriel Ste-Marie comme leader parlementaire dimanche — qui a critiqué un manque de « confiance » avec sa chef et des « différences de vues sur le travail parlementaire » — a « déstabilisé » l’équipe, a indiqué l’élu Michel Boudrias. « Le ciment est ramolli », a-t-il illustré, en dénonçant comme ses collègues une « mécanique défaillante qu’on doit impérativement corriger ».



Ni le groupe des sept députés dissidents, ni les trois autres et la chef n’ont été en mesure de préciser quelles solutions ils envisageaient pour sortir de cette crise mercredi.



« Il y a un travail d’équipe à faire, parce que c’est vraiment une dynamique d’équipe qui est à rectifier », a commenté Martine Ouellet à l’issue de la rencontre. « Là il faut vraiment qu’on se mette à ramer dans la même direction. C’est essentiel. »



La veille au soir, Gabriel Ste-Marie annonçait par voie de communiqué qu’il quittait sa fonction parlementaire. « Ce que j’ai lancé c’est un cri du cœur, affirmait-il lundi matin à son arrivée à la rencontre du caucus bloquiste. Ce à quoi je m’attends d’un chef, c’est qu’il inspire et qu’il rassemble. On se serait contenté qu’elle ne divise pas trop. »



Il y a dix jours, Martine Ouellet dénonçait ressentir une « résistance » au sein de son propre parti depuis son arrivée. « Imaginez comment on pourrait être encore plus efficaces, encore meilleurs, si les propres joueurs, joueuses, de notre propre équipe ne scoraient pas dans nos propres buts. Du coulage, juste avant un événement important du parti comme cette semaine, sans aucun respect du travail des instances, ça ne nous fait pas avancer », avait lancé la chef dans son discours prononcé aux militants du Bloc réunis en conseil général.



Martine Ouellet n’y voit pas l’une des raisons expliquant la sortie de sept de ses députés. Il s’agit plutôt des effets d’un « conflit larvé [qui] était là avant mon arrivée », a-t-elle plaidée lundi matin.



Reste que le discours aurait mal passé, indique-t-on en coulisses. Martine Ouellet avait en outre fait valoir que ce n’est pas « en refaisant les mêmes recettes depuis 25 ans qu’on va avoir des résultats différents ». Un second passage qui avait également dérangé dans les rangs bloquistes.

Crise identitaire

La chef du Bloc québécois explique les tensions au sein du parti souverainiste par la vision de son travail que ne partagent pas les députés dissidents. La chef et ses supporteurs militent pour que le Bloc défende fermement l’indépendance du Québec, à Ottawa. La majorité du caucus prône plutôt la tradition, sous Gilles Duceppe, d’une défense des intérêts du Québec qui démontrera le bien-fondé de la souveraineté.

« L’indépendance, c’est la raison d’être du Bloc québécois, a fait valoir Martine Ouellet lundi. Mais je suis profondément convaincue que défendre les intérêts des Québécois et Québécoises, c’est l’indépendance du Québec. »

Martine Ouellet martèle que les membres du Bloc l’ont élue chef en appuyant du coup sa vision pour le parti. Or, Mme Ouellet a été élue par acclamation en mars 2017, puisque aucun autre candidat n’était dans la course.

L’orientation du travail du Bloc québécois qu’elle défend est la même que celle adoptée par Mario Beaulieu, lors de son court passage à la tête du parti en 2014-2015. À la veille des élections de 2015, l’ancien chef Gilles Duceppe avait pris le relais à la tête du parti pour briguer le scrutin.