Aide à la presse: les premiers ministres interpellés

Inquiet pour la santé financière des médias du pays, le groupe Les Amis de la radiodiffusion canadienne a interpellé vendredi les différents premiers ministres canadiens, dont Philippe Couillard, pour proposer une fois de plus une solution fiscale à la crise frappant la presse écrite. L’organisme à but non lucratif, qui milite pour le contenu local dans les médias canadiens, aimerait que les premiers ministres demandent au gouvernement fédéral de modifier la section 19 de la Loi de l’impôt sur le revenu et d’adapter l’interprétation de celle-ci afin d’éviter que les publicités placées en ligne soient déductibles d’impôt. Le groupe estime que cette approche détournée permettrait de remettre entre 275 et 440 millions dans le secteur des médias canadiens.