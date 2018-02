Ontario: Patrick Brown a le feu vert

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Un comité le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario permet à l’ex-chef Patrick Brown d’être candidat pour le parti aux élections générales, donnant du même coup le feu vert à son maintien dans la course à la direction de la formation politique. Les autres candidats à la direction — Christine Elliott, Doug Ford et Tanya Granic Allen — ont aussi obtenu l’approbation du comité. Caroline Mulroney avait déjà été acceptée comme candidate à la direction du parti. Les membres du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario vont voter pour leur nouveau chef à partir du 2 mars, et le résultat final sera connu le 10 mars.