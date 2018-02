Les conservateurs ontariens au sommet malgré l’affaire Patrick Brown

La chose pourrait paraître contre-intuitive, mais les tiraillements au sein du Parti conservateur de l’Ontario à la suite de la démission — puis de la tentative de retour — du chef Patrick Brown pour inconduite sexuelle propulsent le parti vers le sommet. Les Ontariens semblent encore plus déterminés qu’il y a trois semaines à remplacer les libéraux de Kathleen Wynne par les conservateurs… quel qu’en soit le leader.

Le dernier coup de sonde effectué par Forum Research accorde 49 % des intentions de vote aux conservateurs, soit une hausse de sept points par rapport au précédent sondage de la firme. Les libéraux arrivent loin derrière à 24 % tandis que le NPD ferme la marche, en baisse à 19 %. Pour les conservateurs, c’est le meilleur résultat enregistré par Forum Research depuis l’élection de 2014 !

Le sondage a été mené auprès de 949 répondants ontariens, par appels automatisés, vendredi soir et samedi, après que Patrick Brown eut annoncé son intention de se succéder à lui-même. « Nous avions fait un sondage juste après sa démission, et nous avions découvert que cela n’avait eu aucun impact », relate au Devoir le président de Forum Research, Lorne Bozinoff. « Les conservateurs restaient à 42 %, plus ou moins où ils étaient auparavant. Cela signifie que Patrick Brown n’est pas un gros atout pour le Parti conservateur et le fait qu’il parte n’a déçu personne. »

Il explique la hausse subséquente des appuis au parti par l’entrée dans la course au leadership de trois noms prestigieux : Doug Ford, frère du controversé maire de Toronto aujourd’hui décédé, Caroline Mulroney, la fille de l’ex-premier ministre du Canada, et Christine Elliott, la veuve de l’ancien ministre (provincial puis fédéral) Jim Flaherty. Mme Elliott en sera à sa troisième tentative de devenir chef.

Comment expliquer que ces allégations n’ébranlent pas les électeurs ? Parce qu’ils font la différence entre le parti et l’individu, pense M. Bozinoff. « Et aussi parce qu’en ce qui concerne les allégations, les choses ne sont plus aussi claires. On découvre que certains aspects n’étaient pas vrais. […] Alors, c’est plus déroutant pour le public et cela n’a donc pas un impact dommageable. »

Patrick Brown a démissionné de son poste de chef le 25 janvier dernier à la suite d’un reportage de CTV dans lequel deux femmes font état d’inconduite sexuelle. La première allègue que M. Brown l’a invitée chez lui avec une connaissance commune. En lui faisant visiter son appartement, il a fermé la porte de la chambre et lui a demandé de lui faire une fellation. Le reportage disait que la jeune femme fréquentait le « high school ». Depuis, il a été révélé que la femme avait au moins 19 ans. M. Brown en avait 29. M. Brown affirme aussi qu’il vivait dans un appartement de type « aire ouverte » et que son accusatrice a donc fabriqué son histoire.

Dans le second cas, une jeune femme qui travaillait au bureau de circonscription de M. Brown a prétendu que, lors d’une fête arrosée au domicile du député fédéral, elle s’est retrouvée assise sur son lit en sa compagnie. Il l’aurait alors embrassée sans son consentement tout en la couchant sous lui. Quand elle a refusé ses avances, il l’a raccompagnée chez elle. Depuis, la compagne de l’époque de M. Brown a affirmé publiquement qu’elle était présente à cette soirée et que c’est plutôt l’employée qui avait pourchassé le député toute la soirée.

M. Brown dit s’être soumis à un détecteur de mensonge avec succès. Estimant son nom lavé, il s’est porté candidat à sa propre succession. Dix-huit candidats conservateurs étaient présents à son lancement. Au fédéral, trois députés conservateurs l’appuient : Alex Nuttall, Phil McColeman et Ben Lobb. Christine Elliott a indiqué que, si elle était élue chef, elle laisserait Patrick Brown porter les couleurs du parti à l’élection, ce que les autres aspirants chefs ont refusé de faire.