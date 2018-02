Une sénatrice appelle à la ligne dure avec l’Iran

Ottawa — Une sénatrice conservatrice dénonce le gouvernement libéral pour sa réaction timide après la mort d’un professeur canado-iranien dans une prison de l’Iran. Linda Frum a jugé que le gouvernement devrait être « outré » et non seulement « inquiet » quant aux circonstances du décès de Kavous Seyed Emami, comme l’a écrit le secrétaire parlementaire pour les Affaires consulaires canadiennes sur Twitter lundi. La prison d’Evin, où M. Emami était détenu, est un endroit tristement célèbre où il est impossible de s’enlever la vie, selon Mme Frum. Mardi, le procureur de Téhéran a accusé mardi M. Emami d’avoir fait partie d’un réseau d’espionnage mis en place par les services de renseignement américains et israéliens. L’universitaire irano-canadien de renom et directeur de la Fondation pour la faune persane a été enterré mardi dans le village d’Ammameh, à 40 km au nord de Téhéran.