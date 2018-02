Andrew Wilkinson remporte l’investiture libérale en Colombie-Britannique

Vancouver — Les libéraux de la Colombie-Britannique se sont tournés vers l’ancien ministre Andrew Wilkinson pour diriger leur parti.

Il a devancé l’ancienne députée conservatrice Dianne Watts lors d’une course au leadership qui s’est terminée samedi soir.

Andrew Wilkinson a gagné avec un peu plus de 53 % des voies, alors que Dianne Watts a obtenu un peu moins de 47 %.

Dianne Watts était en tête après quatre tours de scrutin.

L’ancien ministre des Transports Todd Stone, l’ancien ministre des Finances Mike de Jong et les membres du caucus libéral Sam Sullivan et Michael Lee ont été éliminés plus tôt dans la soirée.

Selon les estimations, 60 000 membres du parti pouvaient voter en ligne et par téléphone afin de remplacer Christy Clark, qui a démissionné il y a six mois, après la formation d’un gouvernement minoritaire par les néo-démocrates.

Le parti a utilisé un mode de scrutin préférentiel.