Thomas Mulcair enseignera à l’Université de Montréal

L’Université de Montréal annonce que Thomas Mulcair se joindra à l’équipe du Département de science politique à titre de professeur invité, dès l’été prochain.

À la fin de la présente session parlementaire, l’ancien chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) quittera ses fonctions de député d’Outremont.

Le doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’Université de Montréal, Frédéric Bouchard, précise que M. Mulcair enseignera principalement à la nouvelle maîtrise en environnement et développement durable. Il s’agit d’un programme multidisciplinaire intégrant les sciences naturelles, les sciences sociales et les sciences humaines.

Il travaillera aussi à la maîtrise en affaires publiques et internationales.

M. Mulcair sera aussi affecté de près au Centre d’études et de recherches internationales de l’université et à l’Institut de l’environnement, du développement durable et de l’économie circulaire.

Dans un communiqué, Thomas Mulcair affirme qu’il n’a pas hésité longtemps lorsqu’il a reçu une offre de l’Université de Montréal. Il estime que cette nouvelle étape de sa carrière lui permettra de concilier sa passion pour les enjeux de l’environnement et pour les affaires publiques et la formation de la relève.