Chantier Davie: le NPD veut plus que des brise-glace

Photo: Jacques Boissinot La Presse canadienne

Québec — Le Nouveau Parti démocratique (NPD) exige davantage que des brise-glace pour remplir le carnet de commandes du chantier maritime Davie à Lévis. À sa première visite dans cette ville mardi, le chef néodémocrate, Jagmeet Singh, a dit que le gouvernement Trudeau devait « accélérer le processus » pour accorder des contrats à Davie. Le chantier maritime a mis à pied 400 travailleurs avant les Fêtes, faute de contrats, et réclame sa juste part des juteux contrats fédéraux de la marine royale, accordés à ses deux concurrents à Vancouver et à Halifax. Davie a été exclue de la Stratégie nationale de construction navale — qui s’étend sur 10 ans jusqu’en 2022 — au profit de ses deux concurrents dans les Maritimes et dans l’Ouest.