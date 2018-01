Le retour du financement public des partis politiques à Ottawa, réclamé par le Bloc québécois, coûterait 45 millions de dollars par année à l’État.

Les bloquistes ont déposé un projet de loi l’automne dernier, proposant que soit restaurée la subvention aux partis politiques de 1,75 $ pour chaque vote récolté au précédent scrutin. En contrepartie, le plafond des dons annuels aux partis ou à leurs candidats serait abaissé de 1575 $ à 525 $ par année. Les dons en campagne à la chefferie pourraient atteindre 1025 $.

La facture pour Ottawa si tel était le cas ? Des sommes de 43,4 millions en 2018, et qui atteindraient 44,1 millions en 2021, conclut le directeur parlementaire du budget.

Une dépense de 1,8 million de dollars s’ajouterait en 2018, pour se chiffrer à 2,1 millions en 2021, en raison du crédit d’impôt disponible pour une contribution politique et qui serait bonifié en vertu du projet de loi bloquiste. La réforme proposée coûterait donc au total 45,2 millions en 2018, puis 46,2 millions quatre ans plus tard.

« Si le projet de loi prévoit une réduction des plafonds des contributions aux partis politiques fédéraux, cette baisse est largement contrebalancée par le rétablissement des allocations trimestrielles », note le directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette, dans un rapport publié mardi. En effet, l’analyste évalue que l’ensemble des contributions politiques versées à tous les partis fédéraux au Canada reculerait de seulement 300 000 $ en 2018, puis de 200 000 $ par année par la suite. Car « la majorité des contributions étaient inférieures au nouveau plafond annuel proposé », observe M. Fréchette.

Le financement public des partis politiques avait été mis en place par le gouvernement libéral de Jean Chrétien en 2004, fixé à 2 $ par vote à l’époque. Le gouvernement conservateur de Stephen Harper l’avait éliminé progressivement en 2015.

Le gouvernement de Justin Trudeau a rejeté l’idée de restaurer cette subvention dans le passé. Sa ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, n’avait pas dit non d’emblée cet automne, préférant « regarder le projet de loi et [le] commenter en temps et lieu ».

Mais au moins quatre députés libéraux disaient l’an dernier désirer un retour à l’ancien système. La députée de la région de Montréal, Alexandra Mendès, y voyait un moyen de compenser la réforme électorale avortée par le gouvernement libéral, puisque le financement public des partis politiques permettrait de valoriser tous les votes, y compris ceux accordés aux petits partis.