Les tours cellulaires de Charlevoix font des jaloux

Alors qu’Ottawa se prépare à faire installer des tours cellulaires dans Charlevoix en vue du G7, des régions comme la Gaspésie et le Saguenay–Lac-Saint-Jean attendent depuis des années qu’on leur offre le service dans certains secteurs.

« C’est sûr qu’on trouve ça très injuste », dénonce Ghislaine Hudon, mairesse de Lac-Bouchette, une municipalité de 1300 habitants située entre La Tuque et le Lac-Saint-Jean. « On l’a demandée, la couverture cellulaire, nous aussi. »

Récemment, le gouvernement de Justin Trudeau annonçait qu’il allait débloquer 15 millions de dollars pour offrir un service cellulaire fiable dans Charlevoix. Le contrat donné à Bell desservira la principale autoroute de la région (la 138), celle qui longe le fleuve entre Baie-Saint-Paul et Tadoussac, et la route 170 entre Saint-Siméon et Saguenay.

Pour Mme Hudon, c’est deux poids, deux mesures. « Chez nous, l’argent ne finit pas par débloquer et là-bas, il a suffi d’un claquement de doigts pour faire débloquer les fonds », note-t-elle.

Interpellé là-dessus jeudi, le ministre Jean-Yves Duclos a rétorqué qu’il faut « continuer à travailler très fort pour que ces segments soient couverts aussi par d’autres mécanismes que l’organisation d’un G7, évidemment ». Il a souligné en outre que les communications par Internet et par cellulaire constituaient « la base du développement des régions ».

En attendant, Lac-Bouchette a décidé de s’en charger elle-même, a expliqué au Devoir la mairesse Ghislaine Hudon. « On avait une tour du Canadien National dans le village et ils étaient prêts à la louer. J’ai contacté les compagnies de cellulaires pour les convaincre que ça pouvait être rentable d’offrir le service. »

Dans son jeu de cartes, Mme Hudon a l’Ermitage Saint-Antoine, une attraction touristique très prisée des catholiques qui attire des dizaines de milliers de personnes chaque été. Bell a donc finalement accepté, « mais ça a pris trois ans ».

L’autoroute 155

Or l’argument des touristes ne fonctionne pas partout. Non loin de là, une bonne partie de l’autoroute qui relie la région à la Mauricie n’est toujours pas desservie. « Les fournisseurs nous disent que ce n’est pas rentable dans le secteur. Nous, on ne parle pas de rentabilité, on parle de sécurité », explique Dany Morin, qui a créé un groupe citoyen pour attirer l’attention des politiciens, le groupe « Le réseau cellulaire partout, pour tous ».

En août dernier, Québec et Ottawa ont investi 26 millions pour desservir en fibre optique la portion de la route qui relie Chambord à Shawinigan. Or la section plus au nord demeure problématique. Ainsi, on est passé de 150 kilomètres sans signal à une cinquantaine

Et ce n’est pas tout, car cet isolement touche plusieurs autres secteurs au Saguenay–Lac-Saint-Jean, souligne le député péquiste Alexandre Cloutier. « Je me réjouis pour les gens de la région de Charlevoix. Mais je me désole de la lenteur avec laquelle on procède dans la région. »

Ailleurs, comme en Gaspésie, des villages tels que Cascapédia–Saint-Jules ou Saint-Alphonse sont complètement dépourvus de signal.

« Chez la nouvelle génération, plus personne n’a de téléphone au mur », note Éric Dubé, préfet de Bonaventure et maire de New Richmond. « On a des problèmes démographiques. On n’a pas le choix si on veut attirer du monde. »

À propos de Charlevoix, il dit qu’il est « content pour eux autres ». « J’espère juste que ça ne nous prendra pas le G7 pour être couverts un jour. »

Dans la MRC d’Avignon en Gaspésie, c’est la même chose. « Il n’y a aucune couverture cellulaire sur une distance de 30 à 40 kilomètres », explique le préfet Guy Gallant. « On a eu un gros accident avant Noël. Ça a pris 55 minutes avant qu’il y ait une intervention. » Pour appeler le 911, des témoins ont en effet dû rouler loin du site de l’accident afin d’obtenir un signal.

Quel pourcentage du territoire est desservi par le cellulaire ? Difficile à dire, expliquait récemment au Devoir le président sortant de la FQM, Richard Lehoux.

« Il y a des problèmes partout. Dans ma municipalité, en Beauce, je suis à 35 minutes de la tête des ponts de Québec et j’ai quand même des problèmes de couverture dans certains secteurs. Ces dernières années, le fédéral a beaucoup déréglementé dans le domaine des télécommunications. On s’est assurés de desservir les secteurs où c’est le plus rentable. Quand ça l’est moins, on ne se rend pas. »