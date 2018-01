Forum de Davos: Justin Trudeau reste coi au sujet du PTP

Justin Trudeau en avait beaucoup à dire aux patrons qu’il tentait de convaincre d’investir au Canada, mais nettement moins aux journalistes qui l’interrogeaient sur l’imminence d’une entente dans le dossier du Partenariat transpacifique (PTP), mardi.

Le premier ministre a passé une bonne partie de sa première journée au Forum économique mondial (FEM) de Davos à courtiser des patrons de multinationales afin de tenter de les convaincre de mettre leurs billes dans l’économie canadienne.

Il a commencé sa journée avec une rencontre bilatérale avec le président et chef de la direction de Thomson Reuters, James Smith, se félicitant du fait que l’entreprise médiatique ait décidé de miser sur le Canada.

« Ç'a été une conversation, plusieurs conversations, il y a deux ans avec lui, qui ont amené Thomson Reuters à déménager à Toronto, à investir au Canada », a-t-il dit avant le début de la rencontre.

« On est en train de continuer à travailler avec eux pour agrandir leur investissement […], et on est en très contents de vous avoir », a poursuivi Justin Trudeau.

Il a été moins loquace avec les journalistes qui lui ont demandé s’il était au courant des informations voulant que le gouvernement canadien s’apprête à signer le PTP.

« Qui a travaillé si fort là-dessus en coulisses, à votre avis ? », a-t-il offert en guise de réponse quand on l’a croisé, par hasard, dans un couloir du centre de conférences du FEM.

Une source anonyme a indiqué à La Presse canadienne au cours des dernières heures que le gouvernement fédéral avait bon espoir de pouvoir parvenir à une nouvelle mouture du traité commercial dont les États-Unis se sont retirés.

Ottawa croit qu’une entente peut être conclue, même si le Canada aimerait voir plus de progrès pour les secteurs de l’automobile et de la culture, a dit ce représentant gouvernemental ayant requis l’anonymat puisque les pourparlers étaient toujours en cours.

Le premier ministre Trudeau livrera mardi un discours devant le gotha de la politique et des affaires de Davos, où il parlera d’égalité entre les sexes et pour présenter les grands thèmes du sommet du G7 qui se tiendra en juin prochain dans la région de Charlevoix.

Tous les dirigeants du groupe des sept, à l’exception du premier ministre japonais Shinzo Abe, participent au sommet qui se tient dans la petite ville helvète nichée au coeur des Alpes.

Pour l’instant, le programme du premier ministre Trudeau ne prévoit aucune rencontre avec l’un de ses homologues du G7.

Il a cependant eu mardi midi un tête-à-tête avec le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi, qui s’est dit impatient d’accueillir Justin Trudeau en visite officielle dans son pays, en février.