Le nouveau commissaire fédéral à l'éthique veut sévir contre les fautifs

Il y a un nouveau shérif à Ottawa et il suggère aux élus et titulaires d’une charge publique d’ajuster leur compas éthique.

Mario Dion, le nouveau commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, entend en effet se montrer impitoyable dans l’application de la loi. Et parce qu’il croit beaucoup aux vertus de la dissuasion, il proposera au gouvernement fédéral de changer la loi de manière à pouvoir imposer aux fautifs des sanctions pécuniaires importantes.

« J’ai dit à l’entrevue [d’embauche] : “Si vous voulez quelqu’un qui va toujours chercher à prendre une situation de faits et la rendre dans toute la mesure du possible conforme à la loi, je ne suis pas votre homme ! Je vais appeler un chat un chat” », relate Mario Dion en entrevue avec Le Devoir. Il est en fonction depuis tout juste une semaine, en remplacement de Mary Dawson qui occupait le poste depuis 2007.

M. Dion explique que, lorsqu’il conseillera les titulaires d’une charge publique, il les invitera à respecter non pas la lettre, mais l’esprit de la Loi sur les conflits d’intérêts. « Dans un conseil, on peut aller au-delà de la loi, explique-t-il. On peut dire à quelqu’un : “Même si la loi le permet, je vous suggère de ne pas faire ça.” »

Pour lui, il s’agit d’interpréter l’intention initiale du législateur. « Il y a des choses qu’on pourrait faire parfois, que les mots nous permettraient de faire, mais qui assurément vont à l’encontre de l’intention de la loi. »

L’exemple Morneau

À ce chapitre, le cas de Bill Morneau est un exemple à ne pas suivre, à son avis. Le ministre des Finances n’a pas placé ses actions dans l’entreprise familiale dans une fiducie sans droit de regard parce qu’il contrôlait celles-ci indirectement, par le truchement d’une société.

« L’intention est que le parlementaire ne puisse pas, consciemment ou inconsciemment, avantager une situation dans laquelle il a des intérêts personnels en cause. Lorsqu’on a une société qui contrôle nos actifs, est-ce que ça va dans le sens de ce qu’envisageait la loi ? […] Poser la question, c’est y répondre. »

Bill Morneau a été blanchi par Mme Dawson justement à cause de la faille dans le libellé de la loi. M. Dion aurait-il tranché autrement ? Ce dernier rappelle qu’il y a une différence entre prodiguer des conseils et infliger des blâmes. Il pourrait très bien conseiller à un élu d’aller au-delà de la loi, mais en cas d’enquête pour déterminer s’il y a eu violation, il devrait s’en remettre au texte légal.

« On ne peut pas être blâmé pour un acte qui n’est pas prohibé par la loi », concède-t-il. C’est pour cela qu’il travaillera en amont avec les titulaires d’une charge publique. « On ne devrait pas jouer au chat et à la souris. Le but n’est pas de jouer des games pour arranger les choses pour que ça paraisse le mieux possible. »

Des sanctions pécuniaires

Le poste de commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique est ingrat. Mary Dawson a plus souvent qu’à son tour essuyé les critiques de ses détracteurs. Avant elle, le conseiller à l’éthique du premier ministre, Howard Wilson, avait été baptisé le « chien de poche » de Jean Chrétien à cause de sa propension alléguée à tout pardonner.

M. Dion en est conscient. « Ce n’est pas un poste pour aller ramasser des lauriers. »

Mario Dion tranche par rapport à sa prédécesseure sur un point marquant : celui des pénalités.

À l’heure actuelle, la loi ne prévoit aucune sanction en cas de violation de ses dispositions. Tout au plus une amende de 500 $ peut-elle être imposée si une déclaration n’est pas soumise dans les délais prescrits.

Mary Dawson estimait que « ce n’est pas nécessaire d’avoir des pénalités parce que la mauvaise publicité [découlant d’une violation] fait assez mal ».

M. Dion n’est pas de cet avis. « Pour l’opinion publique, c’est un peu difficile d’accepter quequelqu’un coupable de violation directe, frontale, d’une obligation prévue par la loi ne subisse aucune sanction de type pénal. Je vais me pencher là-dessus. »

Le nouveau commissaire favorise une amende pécuniaire. « Une amende de 10 000 $, ça fait plus mal qu’une amende de 500 $», affirme-t-il. Il dit ignorer pourquoi le législateur n’en a pas prévu à l’origine, « mais le temps est peut-être venu, maintenant qu’on a une dizaine d’années d’expérience », de reconsidérer la question.

« C’est le Parlement qui devra décider, mais c’est souvent utile d’avoir des sanctions claires pour la dissuasion, ajoute M. Dion. J’ai toujours beaucoup cru à la dissuasion. J’ai commencé ma carrière au Service correctionnel du Canada en travaillant avec des gens qui n’avaient pas compris le Code criminel et l’impact que ça représentait de ne pas le respecter », lâche-t-il, avant d’éclater d’un grand rire.

Que les élus se le tiennent pour dit.