Joshua Boyle reviendra en cour dans dix jours

L’ex-otage canadien Joshua Boyle, qui fait face à 15 chefs d’accusation, restera derrière les barreaux encore dix jours, le temps que la couronne et ses avocats tiennent une conférence préparatoire. Joshua Boyle n’a rien dit en apprenant la nouvelle, lors d’une brève comparution lundi, mais il a haussé les sourcils, l’air visiblement excédé.

L’homme de 34 ans est en prison depuis son arrestation, à Ottawa, le 1er janvier. Ses avocats, la couronne et le juge se réuniront le 24 janvier pour discuter de son dossier et convenir notamment de la durée de son procès. Lorsque la juge lui a demandé s’il comprenait ce dont venaient de convenir ses avocats et ceux de la couronne, l’accusé, qui comparaissait par vidéoconférence, a répondu : « Je n’en ai aucune idée. » La juge le lui a expliqué et lui a indiqué qu’il serait réinvité à comparaître en cour, toujours par vidéoconférence, le 26 janvier. M. Boyle n’a rien dit, mais il semblait irrité.

La défense a fait valoir qu’il lui manquait toujours des éléments de preuve, soit une transcription d’entrevue et les détails d’un appel au 911. La couronne a assuré que le tout serait rendu disponible sous peu.

Joshua Boyle fait face à des accusations d’agression sexuelle, de voies de fait et de séquestration, de même que de menaces de mort, d’avoir « administré une substance délétère » et d’avoir induit la police en erreur. Un interdit de publication empêche de divulguer des informations qui pourraient permettre d’identifier les victimes ou les témoins dans cette affaire.

M. Boyle et sa femme, Caitlan Coleman, qui est d’origine américaine, ont été enlevés en Afghanistan en 2012 alors qu’elle était enceinte. Ils ont été relâchés en octobre dernier avec leurs trois jeunes enfants, tous nés en captivité.

Les gestes reprochés à Joshua Boyle auraient été commis entre leur retour au pays, mi-octobre, et le 30 décembre dernier. Les accusations n’ont pas été prouvées en cour.