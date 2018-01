Je suis de tout coeur avec Daniel Turp et ses étudiants de l’Université de Montréal dans leur démarche héroïque pour faire invalider la vente de véhicules blindés à l’Arabie saoudite. Pour le fédéral et General Dynamics Land Systems (GDLS), il est tout simplement question de gros sous. Pour moi et pour plusieurs citoyennes et citoyens, il est question de vies et de morts.

Il me semble que la planète a déjà son lot de malheurs, avec les catastrophes naturelles, les hommes, femmes et enfants déplacés, noyés, violentés, repoussés, décimés par nettoyage ethnique ou affamés, sans en ajouter en fournissant aux belligérants des engins de mort, quoi qu’on dise.

Ajoutons les conséquences énormes pour les pays d’accueil qui peinent à rétablir l’équilibre entre leur population et les nouveaux arrivants. Tous ces gens déplacés méritent d’être nourris, logés, soignés, éduqués et en mesure de gagner leur vie et celle de leur famille. Comment y arriver sans préparation préalable et sans brusquer les susceptibilités ?

Il ne suffit pas d’avoir comme premiers représentants de nos nations, d’une part, un globe-trotteur au sourire éclatant et, d’autre part, un « Twitter » psychologiquement imprévisible qui n’ont de cesse de se faire voir. Nous avons besoin de femmes et d’hommes courageux qui daignent affronter et dénoncer l’inacceptable quoi qu’il en coûte et qui nous conduisent vers un avenir où tous les peuples se respectent.

J’invite la population à donner son appui au professeur Daniel Turp et à ses étudiants, par courrier à tous les médias et à tous les députés, afin de mettre un terme à l’horreur des atrocités qui meublent sans cesse nos bulletins de nouvelles.