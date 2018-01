Et de 13. Les démissions se poursuivent au sein de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones : la directrice générale Debbie Reid, qui n’était en poste que depuis moins de trois mois, a quitté ses fonctions.



Nommée depuis seulement la fin octobre, Debbie Reid a démissionné de son poste ce mercredi. « On ne partagera pas plus d’informations », a tranché la porte-parole de l’Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, Nadine Gros-Louis. « Mais on remercie Mme Debbie Reid pour sa contribution au sein de l’enquête. » Le directeur des opérations de la commission d’enquête, Calvin Wong, assure déjà l’intérim, a fait valoir Mme Gros-Louis.



L’enquête nationale compte maintenant 13 démissions, depuis sa mise sur pied en septembre 2016 — dont celle d’une des commissaires, Marilyn Poitras, et celle de sa première directrice générale Michèle Moreau. Quatre licenciements se sont par ailleurs succédé.



D’autres détails suivront.