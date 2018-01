Mary Dawson remet en question l’amitié dans les affaires de conflits d’intérêts

L’amitié n’a rien à faire dans la Loi sur les conflits d’intérêts, estime la commissaire sortante Mary Dawson. Selon elle, le concept est trop flou et surtout, superflu. Il devrait en être retiré.

L’ex-commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique — dont le mandat s’est terminé lundi — comparaissait en comité parlementaire pour discuter de son rapport déposé juste avant Noël sur les vacances du premier ministre sur l’île privée de l’Aga Khan. La Loi interdit aux titulaires de charges publiques de recevoir des cadeaux, mais elle prévoit une exception lorsque le cadeau provient d’un ami. Justin Trudeau avait évoqué cette exception pour justifier son voyage, mais la commissaire Dawson a déclaré que l’Aga Khan n’était pas un ami véritable. Elle a donc conclu que M. Trudeau avait violé quatre dispositions de la Loi.

L’ajout de cette exception [pour les amis] crée un fardeau qui n’est pas nécessaire. L’ex-commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mary Dawson

« Je ne pense pas qu’il soit utile d’avoir cette exception dans la Loi, a expliqué Mme Dawson aux députés présents. D’aucune manière le fait d’être ami ne soustrait systématiquement quelqu’un à l’application de l’article 11 de la Loi [celui interdisant les cadeaux pouvant “raisonnablement donner à penser” qu’ils ont été donnés pour influencer]. Le vrai test devrait être celui de savoir si le cadeau a été donné dans le but d’influencer. Cette exception pour les amis crée de la confusion. »

« Si on n’avait pas cette exception, a-t-elle ajouté, dans la plupart des cas, un cadeau donné par un ami ne serait pas raisonnablement perçu comme étant donné pour influencer. L’ajout de cette exception crée un fardeau qui n’est pas nécessaire. Sans compter que c’est insultant ! Ce n’est pas sympathique pour M. Trudeau d’avoir à dire que l’Aga Khan n’est pas un ami. Il l’aimait ! » M. Trudeau a d’ailleurs publiquement réitéré qu’il considérait l’Aga Khan comme un ami, même si Mme Dawson a déterminé que les deux n’avaient jamais eu de contacts significatifs au cours des 30 dernières années.

Mme Dawson a rappelé qu’elle avait chaque année plusieurs cas reliés aux amis. « Je ne pense pas qu’on pourrait définir [l’amitié] correctement. Cela veut dire des choses bien différentes selon les personnes », a-t-elle soutenu.

Le député du NPD Nathan Cullen a indiqué après la rencontre qu’il approuvait totalement cette recommandation de la commissaire sortante. « Cela ressemble à une faille qui permet à des titulaires de charge publique d’obtenir des bénéfices qu’ils n’auraient pas s’ils n’étaient pas élus. » Le conservateur Peter Kent s’est montré plus circonspect, plaidant que « l’argument contraire devrait aussi être entendu » avant de prendre une décision.

Mary Dawson a soutenu devant les députés que malgré l’absence de sanction pour les violations commises par M. Trudeau, « la Loi a fait ce qu’elle avait à faire » : le blâme public a amené le premier ministre à s’engager à faire valider à l’avenir tous ses projets de vacances par le futur commissaire. Après sa comparution, elle a déclaré aux journalistes que « ce n’est pas nécessaire d’avoir des pénalités parce que la mauvaise publicité [découlant d’une violation] fait assez mal ».

Quant à savoir si M. Trudeau devrait rembourser les coûts de sécurité encourus à cause de son voyage, Mme Dawson s’y oppose. Même si M. Trudeau était allé dans un autre endroit ne posant pas problème, « ces coûts auraient été subis quand même ». « Il ne devrait pas être prisonnier de cela. Même les politiciens de premier plan doivent être autorisés à prendre des vacances une fois de temps en temps. »

Fiducie sans droit de regard

La comparution de Mme Dawson a été l’occasion de revenir sur le cas du ministre des Finances Bill Morneau et le fait qu’il n’a pas eu à placer ses actions de l’entreprise familiale dans une fiducie sans droit de regard parce qu’il contrôlait celles-ci de manière « indirecte », par le truchement d’une société. Mme Dawson a déjà recommandé dans le passé que cette distinction soit abolie. Toutefois, elle a indiqué mercredi qu’une nuance devrait être envisagée.

Exiger de tout détenteur de charge publique qu’il place ses avoirs dans une fiducie sans droit de regard serait « un peu draconien ». « Certaines personnes aiment gérer elles-mêmes leurs affaires financières. Je pense qu’il devrait y avoir un “test de conflit d’intérêts” pour les personnes d’un certain niveau. » Mme Dawson a par ailleurs exposé les limites de la fiducie. « Si vous possédez 100 % de vos avoirs dans une seule entité et les placez dans une fiducie sans droit de regard, que pensez-vous qu’il y a dans la fiducie ? Vous savez ! Alors, on a besoin de mesures additionnelles. »

De manière générale, la commissaire sortante a voulu dégonfler l’importance des manquements des titulaires de charge publique au Canada, faisant valoir que « nous ne sommes pas si mal si on se compare au reste de la planète. Et les gens sont bien en général. Tout ceci est grandement exagéré ». Elle a par contre qualifié la décision de M. Trudeau d’accepter le voyage de l’Aga Khan de « malheureuse ».