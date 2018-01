Bill Morneau blanchi, en partie, par la commissaire à l'éthique

Le ministre des Finances, Bill Morneau, ne s’est pas rendu coupable de délit d’initié. Le verdict de la commissaire sortante aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mary Dawson vient blanchir M. Morneau d’accusations qu’avaient brandies les partis d’opposition à son endroit, à la suite de la vente d’actions de son entreprise familiale Morneau Sheppell.



« Je suis d’avis que vous n’avez pas profité d’informations privilégiées », a conclut la commissaire sortante Mary Dawson, dans une lettre rendue publique lundi — soit le dernier jour de son mandat.



La missive adressée au ministre Morneau conclut que, puisque les libéraux avaient annoncé non seulement dans leur plateforme électorale, mais de surcroît à l’assermentation du nouveau gouvernement début novembre 2015 qu’ils augmenteraient les impôts des plus riches dès le 1er janvier suivant, l’entrée en vigueur de ce changement fiscal était connue publiquement. En vendant une part de ses actions dans l’entreprise familiale Morneau Sheppell le 30 novembre 2015, le ministre Morneau n’a pas profité d’informations privilégiées, statut la commissaire Mary Dawson.



Conservateurs et néo-démocrates avaient demandé au bureau de la commissaire de faire enquête. Mary Dawson a tranché, dans sa lettre datée du 5 janvier, qu’elle considérait le dossier clos.



Le bureau du ministre Morneau s’est dit « satisfait du résultat » de l’enquête, lundi après-midi, en notant que le « ministre continuera de travailler avec le bureau du Commissaire à l’éthique afin de s’assurer qu’il est en pleine conformité avec les règles ».



L’opposition a en outre demandé la tenue d’une enquête sur le dépôt du projet de loi C-27 par le ministre Morneau. Les rivaux de M. Morneau estiment que le projet de loi sur les régimes de retraite permettrait à Morneau Shepell de s’enrichir. L’entreprise — avec laquelle le ministre a coupé tous ses liens en vendant le reste de ses actions l’automne dernier — a répliqué que les fonds de pension constituent moins de 1 % de son chiffre d’affaires. Il reviendra au nouveau commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, Mario Dion, de poursuivre cet examen entrepris par la commissaire Dawson mi-novembre.

D’autres détails suivront.