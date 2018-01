TSS: Duclos promet des changements

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Le ministre du Développement social, Jean-Yves Duclos, a promis vendredi des « changements considérables et significatifs » au Tribunal de la sécurité sociale (TSS — le système d’appel pour l’assurance-emploi). En dévoilant le rapport d’analyse de la firme KPMG — dont Le Devoir rapportait les conclusions mercredi —, le ministre Duclos a évoqué l’importance de « placer les Canadiens au coeur d’un processus » qu’il souhaite par ailleurs plus simple, plus court et plus efficace. Il a également soutenu qu’il est prêt à aller plus loin que ce que le rapport propose (une refonte du TSS) : « Nous considérerons aussi des options allant au-delà des recommandations. »