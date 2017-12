Les voeux de Justin Trudeau pour le Canada en 2018

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau exhorte les Canadiens à mettre en pratique en 2018 les valeurs qui les unissent comme l’ouverture, la compassion, l’égalité et l’inclusion.

Dans sa déclaration du Nouvel An publiée dimanche, il a souligné que les célébrations du 150e anniversaire du pays avaient permis de se rappeler que « des millions de personnes, de tous les horizons et de toutes les origines, cultures et fois se sont réunies pour bâtir le Canada diversifié, ouvert et prospère que nous connaissons aujourd’hui. ».

Plus sombre, il a aussi dit que ces célébrations avaient donné aux Canadiens « l’occasion de réfléchir aux moments où le Canada n’a pas été à la hauteur de ses idéaux ».

M. Trudeau a rappelé que « les peuples autochtones, comme de nombreux Canadiens, ont subi des préjudices et de l’oppression au cours de (l’) Histoire ». Il a souhaité que les torts soient réparés au cours des prochaines années.

Selon lui, son gouvernement a réalisé de « véritables progrès » sur des questions comme la réconciliation avec les peuples autochtones et la création d’occasions pour les jeunes. Il estime toutefois « qu’il reste encore beaucoup de travail à faire » en 2018.

Il veut que tous les Canadiens « aient une chance réelle et égale de réussir ».

« Allons de l’avant ensemble, mettons ces valeurs en pratique et bâtissons un avenir meilleur pour tous », a-t-il dit.