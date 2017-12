Le Canada doit s’engager réellement pour la paix

«On peine à comprendre comment le gouvernement canadien peut se montrer plus réservé dans ses positions que le Conseil de sécurité et la CIJ.»

Le jeudi 21 décembre 2017, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, à forte majorité, une résolution qui dénonçait la décision des États-Unis de déménager leur ambassade à Jérusalem. Le Canada s’est abstenu de voter sur la question.

L’enjeu ne devrait pourtant pas être litigieux. Déjà, en 1980, le Conseil de sécurité (instance dans laquelle les États-Unis possèdent un droit de veto) affirmait par ses résolutions 476 et 478 que Jérusalem-Est était un territoire occupé et qu’Israël allait à l’encontre du droit international en en faisant sa capitale. La résolution 478 va même plus loin en demandant à tous les États de retirer leurs représentations diplomatiques de cette ville. S’il fallait qu’une ambiguïté demeure, rappelons qu’en 2004 la Cour internationale de justice (CIJ) concluait que Jérusalem-Est est toujours un territoire palestinien occupé et que tous les États ont l’obligation de ne pas soutenir les violations du droit international commises par Israël.

On peine à comprendre comment le gouvernement canadien peut se montrer plus réservé dans ses positions que le Conseil de sécurité et la CIJ.

Il ne faut pas se surprendre de cette réticence, car si, lors de la dernière campagne électorale, le Parti libéral du Canada s’est engagé à « promouvoir la paix et la sécurité mondiale », force est de constater que les gestes sont souvent loin de la parole.

Et les exemples sont nombreux :

Septembre 2017, le Canada a atteint un creux historique quant au nombre de soldats et policiers déployés dans des missions de maintien de la paix. Même sous Harper, nous n’avions jamais déployé aussi peu d’effectifs.

En décembre de la même année, Radio-Canada révélait que l’armée et les services d’espionnage avaient reçu une directive qui autorisait l’usage d’information obtenue sous la torture à certaines conditions. Pourtant, la Convention contre la torture, que le Canada a ratifiée il y a 30 ans, est sans ambiguïté sur la question : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit […] ne peut être invoquée pour justifier la torture. » La convention prévoit également que la seule utilisation légitime de déclaration obtenue par la torture est celle qui servirait à établir la culpabilité du bourreau à l’origine de cette même torture.

Armement nucléaire

Le Canada déçoit également lorsqu’il est question de prendre position sur l’armement nucléaire.

La bombe nucléaire constitue l’arme de destruction massive la plus dévastatrice qui soit. Elle est, par sa nature même, incapable de distinguer entre civils et militaires, entre enfants et soldats. Elle irradie sans discrimination chair, terre et air. Ses déchets radioactifs se répandent sans considération pour les frontières maritimes ou terrestres, et sa dévastation est telle qu’il n’est même pas contesté qu’elle a le potentiel de mettre fin au progrès (et à l’existence) de l’espèce humaine.

Les incidents aux centrales de Fukushima et de Tchernobyl sont des preuves incontestables que, lorsqu’il est question de nucléaire, les risques et dangers qui l’accompagnent ne sont ni aisément contrôlables ni facilement prévisibles. Or, en septembre dernier, lorsque l’ONU a adopté le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, le Canada s’est opposé à cette résolution.

Pourtant, l’Assemblée générale des Nations unies a maintes fois affirmé que l’utilisation de l’arme nucléaire, si elle devait se reproduire, constituerait un crime contre l’humanité. Invitée à se prononcer sur la question en 1996, la CIJ conclut que, en règle générale, faire usage d’une bombe nucléaire constituerait un crime contre l’humanité, mais elle refuse d’affirmer qu’il en serait nécessairement de même dans une « circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d’un État serait en cause ». Il s’en est fallu de peu (c’est le vote prépondérant du président de la cour qui a rompu l’égalité) que la CIJ ne conclue que le recours à l’arme nucléaire était nécessairement un crime international, quelles que soient les circonstances.

Dans le contexte de cette résolution, il est particulièrement décevant de constater que le gouvernement Trudeau a préféré se ranger aux côtés des Trump et Poutine de ce monde plutôt que de joindre son vote aux 122 nations qui ont appuyé le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Qu’il s’agisse de prévenir une guerre atomique, de respecter le droit international humanitaire, de collaborer aux missions de maintien de la paix ou de prendre position en faveur du respect du droit international par Israël, force est de constater que, malgré ses discours vertueux, le Canada n’a pas le courage d’agir concrètement pour la paix.

À la suite de son élection, Trudeau avait promis le retour d’un Canada engagé et impliqué sur la scène internationale. Il est temps que ses votes et ses actions suivent cette promesse.