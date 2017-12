Ottawa réinstaure la pension à vie pour les anciens combattants blessés

Ottawa — Le gouvernement Trudeau veut offrir aux anciens combattants blessés un meilleur soutien financier et de l’aide grâce à un programme de pension à vie réservé aux soldats blessés en uniforme. Ces nouvelles mesures devraient bonifier l’aide financière accordée aux ex-militaires blessés, notamment pour les victimes les plus sérieusement handicapées, rendues inaptes au travail et qui continuent de souffrir de leurs blessures.