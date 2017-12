Ottawa inscrit Anticosti sur sa liste des sites du patrimoine mondial

Développement majeur dans le dossier Anticosti. Le gouvernement Trudeau annonce que la plus grande île du Québec sera inscrite sur la liste des sites du patrimoine mondial au Canada, une étape cruciale en vue de sa candidature pour une reconnaissance à l’UNESCO.

La ministre de l’Environnement Catherine McKenna a ainsi annoncé mercredi que l’île d’Anticosti est désormais inscrite sur la « liste indicative des sites du patrimoine mondial au Canada ». Pour proposer l’ajout d’un lieu à la Liste du patrimoine mondial, celui-ci doit d’abord être inscrit sur la liste indicative d’un pays.

Selon ce qu’indique le fédéral, Anticosti est retenue essentiellement en raison de sa géologie. « L’île d’Anticosti est mondialement reconnue pour ses fossiles exceptionnels de la période se situant entre l’Ordovicien supérieur et le Silurien inférieur, qui n’ont aucun équivalent ailleurs sur la planète. Cette période représente un jalon important dans l’histoire de la Terre, à savoir la première extinction massive de vie animale à l’échelle mondiale », précise la note publiée mardi par Parcs Canada.<

D’un point de vue géologique, elle est effectivement « unique au monde », estime le professeur André Desrochers, du département des sciences de la terre et de l’environnement de l’Université d’Ottawa. Selon lui, « Anticosti est le meilleur laboratoire naturel pour l’étude de la première extinction de masse du vivant, il y a près de 445 millions d’années. Elle nous permet de mieux comprendre les profonds changements climatiques qu’a subis la planète à cette époque et la manière dont la vie a repris son cours ». Et aucun site du genre n’est actuellement inscrit au patrimoine mondial.

Protection en 2020

Après six années de débat sur l’exploration pétrolière, débat qui s’est conclut en août avec le versement de millions de dollars de compensation aux entreprises partenaires du gouvernement du Québec dans le projet Anticosti, cette annonce constitue un développement majeur pour la communauté insulaire.

Il faut savoir que la municipalité d’Anticosti avait annoncé dès août 2016 son intention de soumettre la candidature de l’île pour une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. La candidature a été présentée publiquement en décembre 2016.

Le gouvernement du Québec — propriétaire de l’île depuis 1974 — l’a finalement appuyée en janvier 2017, tout en promettant de protéger toute l’île d’ici 2020. Cet engagement est distinct de la candidature à l’UNESCO.

Île exceptionnelle

Pour le maire d’Anticosti, John Pineault, il ne fait aucun doute que le « dossier scientifique » préparé en vue d’une candidature à l’UNESCO est complet et crédible. Selon lui, la plus grande île du Québec se conforme à 4 des 10 critères établis par l’UNESCO, tous liés à des caractéristiques naturelles et culturelles « exceptionnelles ».

À cela s’ajoute une histoire intimement liée à celle du Québec, et ce, depuis que son existence a été mentionnée par Jacques Cartier en 1534. John Pineault insiste également sur la faune et la flore particulièrement riches de ce territoire isolé. À titre d’exemple, Anticosti compte pas moins de 24 rivières à saumon.

7900 km²

Le maire estime en outre qu’une reconnaissance internationale de « l’importance de protéger l’île » permettrait enfin d’envisager « un véritable développement », basé non seulement sur la chasse et la pêche, mais aussi sur le tourisme et la villégiature. « Si on pouvait obtenir un classement à l’UNESCO, ça nous permettrait d’assurer une certaine pérennité de l’île et d’aller chercher des investissements pour développer des projets. »

Des discussions sont déjà en cours concernant une éventuelle navette fluviale, qui permettrait de relier plus aisément l’île d’Anticosti au reste du Québec. Cet accès au transport est jugé essentiel pour la survie, mais aussi le développement de la petite communauté insulaire.

Anticosti, sise en plein cœur du golfe du Saint-Laurent, est la plus grande île du Québec. Sa superficie dépasse les 7900 km², soit 18 fois l’île de Montréal. D’une pointe à l’autre, elle mesure 222 kilomètres, soit un peu moins que la distance entre Québec et Montréal.

D’autres détails suivront.