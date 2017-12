Le commissaire à la vie privée enquête sur une attaque informatique chez Uber

Ottawa — Uber Canada a révélé, tard lundi soir, que 815 000 chauffeurs ou clients canadiens ont pu être touchés par l’attaque informatique contre l’entreprise. Cette déclaration d’Uber survient alors que, plus tôt lundi, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a annoncé qu’il avait ouvert une enquête formelle sur cette importante attaque informatique. En novembre, la multinationale a dévoilé que des cyberpirates avaient dérobé les données personnelles de 57 millions d’utilisateurs un an plus tôt. La nouvelle avait poussé les autorités américaines et britanniques à déclencher immédiatement des enquêtes. Le commissariat fédéral à la vie privée a fourni peu de détails sur son enquête, invoquant les clauses de confidentialité en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le porte-parole d’Uber Canada, Jean-Christophe de Le Rue, a assuré que l’entreprise collaborerait à l’enquête.