Raymond Théberge se rallie au bilinguisme obligatoire pour les juges à la Cour suprême

Le nouveau commissaire aux langues officielles fait amende honorable. Raymond Théberge se dit maintenant pleinement d’accord avec la nomination de juges bilingues à la Cour suprême du Canada, contrairement à ce qu’il avait laissé entendre mardi.

Il a expliqué qu’il avait voulu mettre en lumière le fait que les appels à la sélection de juges provenant d’horizons plus diversifiés s’accompagnaient parfois d’une remise en question du bilinguisme traditionnel. « Si on veut s’assurer à l’avenir que les juges à la Cour suprême sont bilingues, il faudrait que ce soit codifié, qu’il y ait une loi. Je sais que le NPD a proposé une loi. Est-ce la bonne ? Je ne sais pas, mais si on veut pérenniser le bilinguisme à la Cour suprême dans un contexte canadien qui évolue, il faut un mécanisme beaucoup plus fort que la pratique. »

Mardi, M. Théberge s’était montré moins convaincu. Il avait déclaré qu’en pratique, le bilinguisme à la Cour suprême pouvait être « complexe » à appliquer. Sa comparution avait été interrompue à cause de problèmes techniques, d’où son second passage en comité jeudi. C’est le libéral Paul Lefebvre qui lui a donné l’occasion de dissiper le malaise, « parce que ça [l’inquiétait] un peu ».

Le gouvernement de Justin Trudeau s’est engagé à ne nommer que des juges bilingues au plus haut tribunal du pays et a respecté cette promesse pour ses deux nominations. Il a néanmoins voté contre le projet de loi néodémocrate C-203, qui aurait inscrit dans la loi l’obligation du bilinguisme, au motif qu’un tel changement nécessite l’appui des provinces.

Cette position a donné des munitions à Thomas Mulcair pour s’attaquer à la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, qui comparaissait aussi au comité jeudi. « À quand le projet de loi du gouvernement si la ministre n’aime pas le projet de loi contre lequel elle a voté », a-t-il demandé. « M. Mulcair, faites-vous ce plaidoyer-là à votre nouveau chef ? » lui a répondu du tac au tac Mme Joly. « Quelle est la position du NPD dorénavant concernant le bilinguisme à la Cour suprême ? » Le président du comité, le conservateur Alupa Clarke, a dû rappeler à la ministre que ce n’était pas son rôle de poser les questions. « Votre chef, a-t-elle néanmoins ajouté, s’il avait siégé à la Chambre ce jour-là pour voter sur ce projet de loi privé, aurait voté contre. »

Jagmeet Singh a en effet semé l’émoi au sein de ses troupes québécoises en se déclarant favorable à une exemption au bilinguisme afin de faciliter la nomination d’un autochtone à la Cour suprême. Devant le tollé provoqué, M. Singh se dit maintenant pour le bilinguisme, bien qu’il se garde de dire s’il s’opposerait à la nomination d’un juge autochtone ne maîtrisant pas l’une ou l’autre des deux langues officielles.

Le Parti conservateur s’oppose à l’obligation de nommer des juges bilingues. D’ailleurs, Stephen Harper avait nommé deux magistrats unilingues anglophones, Marshall Rothstein (parti depuis à la retraite) et Michael Moldaver.

Le comité parlementaire a entériné par vote la nomination de Raymond Théberge comme commissaire aux langues officielles. Seul Thomas Mulcair s’y est opposé, au motif que le NPD n’a pas été suffisamment consulté.