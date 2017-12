Décevante partialité

6 décembre 2017

Que de déception à la lecture du texte « Le prix du passé » d’Hélène Buzzetti portant sur les récentes excuses du gouvernement canadien à des victimes de tortures, aux autochtones de Terre-Neuve et à la communauté LGBTQ2. Était-ce une chronique d’opinion ou un article d’information ? Les trois intervenants cités sont en désaccord avec les excuses. Pourquoi ne pas avoir tenté d’équilibrer les points de vue ? La citation en exergue est provocatrice, peu respectueuse et d’un intérêt douteux : « On est en train de créer des gens qui sont des moumounes. […] ». Et le choix des sous-titres ne constitue-t-il pas aussi un manque d’impartialité journalistique ?

Qu’y a-t-il de malsain à admettre que le manque de respect de l’intégrité humaine fut une erreur et que cela mérite des excuses ? On ne parle pas de faits survenus il y a si longtemps ; plusieurs des personnes concernées sont encore vivantes. Elles ont subi de très graves préjudices de la part de l’État canadien et ces excuses constituent une reconnaissance de leur appartenance à la société. Qu’on discute de l’impact et de la signification de ces excuses et des dédommagements qui les accompagnent, très bien. Mais qu’on le fasse de façon si partiale et avec une telle mauvaise foi, c’est vraiment décevant de la part du Devoir.