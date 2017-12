Justin Trudeau pourvoit des sièges au Sénat

Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau a choisi deux nouvelles sénatrices. Mary Coyle et Jane McCallum occuperont les sièges vacants de Nouvelle-Écosse et du Manitoba. Elles siégeront comme indépendantes, comme les 28 autres sénateurs nommés depuis l’arrivée de M. Trudeau au pouvoir. Le bureau du premier ministre décrit Mme Coyle comme une « militante de longue date de l’égalité des sexes et des droits des peuples autochtones ». Sa collègue manitobaine, la Dre McCallum, est présentée comme une « ardente défenseure de la justice sociale », elle qui a fourni des soins dentaires et des services de santé aux communautés du Nord et aux communautés autochtones.