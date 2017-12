Justin Trudeau en visite officielle en Chine

Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré lundi son homologue chinois Li Keqiang à Pékin, mais les deux hommes n’ont pas été en mesure d’annoncer le début de discussions formelles sur un accord de libre-échange.

M. Li a salué « l’âge d’or » des relations entre le Canada et la Chine, avant de préciser que son pays est disposé à poursuivre les discussions exploratoires.

Le ton a toutefois monté du côté chinois quand M. Trudeau a été accueilli au somptueux palais de l’Assemblée du Peuple.

Des gardes de sécurité chinois ont levé les bras et se sont placés devant les photographes de La Presse canadienne et du bureau du premier ministre au moment où M. Trudeau marchait sur le tapis rouge avec M. Li.

Un membre du ministère chinois des Affaires étrangères a ensuite enguirlandé un diplomate de l’ambassade canadienne pour ne pas avoir amené les passeports des journalistes qui accompagnent M. Trudeau. Le diplomate a répliqué sur un ton tout aussi aimable, puis les Chinois ont annulé la conférence de presse prévue, selon le bureau du premier ministre.

Les deux pays participent à des discussions exploratoires depuis plusieurs mois, mais la patience de la Chine est mise à rude épreuve par le Canada qui exige l’ajout de clauses concernant l’environnement, les droits de la personne, le travail et l’égalité entre hommes et femmes.

«Âge d’or»

Même si la prochaine étape des relations commerciales entre le Canada et la Chine ne s’est pas encore matérialisée, M. Li a eu de bons mots pour le Canada et pour M. Trudeau.

Lors d’un événement subséquent, M. Li a déclaré que les relations entre les deux pays en sont à leur « âge d’or ». Les deux leaders ont prononcé des discours préparés après leur rencontre, puis le bureau du premier ministre a annoncé que les dirigeants chinois avaient annulé la conférence de presse prévue.

M. Trudeau a dit que son homologue et lui ont eu des échanges « francs et directs », et qu’il espère être en mesure d’approfondir les liens économiques du Canada avec la Chine. « Les occasions d’approfondir nos liens économiques et de peuple à peuple sont exceptionnelles », a-t-il dit à M. Li.

« Nous avons eu un échange candide en profondeur concernant nos positions et nous en sommes venus à un terrain d’entente », a déclaré le premier ministre chinois sans élaborer plus avant.

Accords

Les deux leaders ont signé trois documents portant sur les produits alimentaires, la coopération énergétique et l’éducation, mais on ne dispose pas de plus de détails.

M. Trudeau doit rencontrer mardi le président chinois Xi Jinping.

La Chine encourage la conclusion de traités de libre-échange, surtout depuis que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’Accord de Partenariat transpacifique. Le Canada fait toujours partie de cet accord.

La Chine importe déjà du Canada du bois, des produits agricoles, du minerai, des hydrocarbures et des produits de la mer. Le déficit commercial du Canada face à la Chine s’est quelque peu amoindri, mais selon le gouvernement canadien il s’élevait tout de même à 17 milliards $ pour les six premiers mois de 2017.