Élections fédérales: le dépôt de 1000$ aboli pour de bon

Ottawa — Les aspirants députés n’auront plus à verser un dépôt de 1000 $ pour se porter candidat à une élection fédérale. Le gouvernement fédéral a indiqué vendredi qu’il ne portera pas en appel la décision d’un tribunal albertain qui a invalidé ce dépôt plus tôt cet automne. « Nous croyons en un processus démocratique inclusif et dynamique dans lequel plus de Canadiens peuvent participer, pas moins », a fait valoir Andy Fillmore, le secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques. Un dépôt est exigé des candidats fédéraux depuis 1874. Il était à l’époque de 200 $, non remboursable, et est passé à 1000 $ en 1993, ce qui a cassé les reins de plusieurs partis marginaux, dont le Parti Rhinocéros. Ce dépôt est maintenant remboursable après l’élection si les candidats ont rempli toutes leurs obligations envers Élections Canada. Les petits partis, comme le Parti vert, se plaignaient que cela réduisait leurs ressources, déjà rares.