Les prétentions du Canada sur la scène internationale

Selon ce que rapporte La Presse canadienne, la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, aurait soutenu lors d’une mêlée de presse, le 29 novembre, que le Canada devrait avoir un rôle à jouer dans l’épineux dossier de la crise touchant le programme nucléaire de la Corée du Nord ; elle se déclarait confiante quant au fait que le Canada se montre à la hauteur de la tâche.

Comment prendre au sérieux les prétentions de la ministre sur une problématique où le Canada n’est pas concerné au premier chef, et dont le coefficient de difficulté n’a d’égal que la complexité des enjeux, alors qu’elle-même et son gouvernement se montrent inaptes à intervenir dans un dossier beaucoup plus simple, celui de Raïf Badawi, dont la famille vit au Canada et qui est emprisonné en Arabie saoudite pour délit d’opinion, un pays avec qui le Canada entretient des liens d’affaires ?

Il est difficile d’accorder la moindre crédibilité aux prétentions du Canada sur la scène internationale quant à son influence en matière de diplomatie tant que croupira dans les prisons saoudiennes Raïf Badawi.