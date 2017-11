Les larmes de Justin Trudeau

Ces jours-ci, les médias font état des larmes du premier ministre pleurant le sort des autochtones. Loin de moi l’idée de le lui reprocher. Au contraire : puisqu’il a la larme facile, pourquoi n’en profiterait-il pas pour s’apitoyer sur le sort des 500 victimes de la Loi sur les mesures de guerre et de leurs familles un certain mois d’octobre 1970 ? Lui a-t-on enseigné que ces gens furent tirés du lit devant leurs enfants et leur conjoint et emprisonnés sans accusations ni procès durant des semaines, sans motif autre que celui d’une fausse insurrection appréhendée ? Aurait-il encore quelques larmes et des excuses officielles pour ces victimes et leurs familles ?