Éthique: Bill Morneau menace de poursuite l’opposition conservatrice

Le Parlement fédéral est devenu mardi la scène d’une véritable surenchère de défis que se sont lancés tour à tour le ministre des Finances et ses rivaux de l’opposition.

Alors que Bill Morneau a menacé ses critiques de les poursuivre en justice s’ils répètent leurs allégations contre sa personne, ceux-ci l’ont nargué en réitérant — presque — leurs reproches à son endroit.

Conservateurs et néodémocrates réclament de savoir si le ministre a vendu pour 10 millions de dollars d’actions de son entreprise familiale, Morneau Shepell, moins d’une semaine avant d’annoncer des hausses d’impôt pour les plus riches — annonce qui aurait fait plonger la valeur de ces actions, selon l’opposition.

Des « allégations absurdes », a rétorqué le ministre mardi, visiblement énervé. « Ça ne s’invente pas. Ce qu’on entend aujourd’hui est à mon avis complètement ridicule : qu’une promesse en vertu de laquelle on a fait campagne, dont on a parlé à 36 millions de Canadiens — soit d’augmenter les impôts du 1 % le plus riche de la population —, était quelque chose qui n’était connu que de moi-même. Ça n’a absolument aucun sens. »

Son avertissement était on ne peut plus clair. « Si les députés de l’opposition veulent continuer de faire ce genre d’allégations absurdes, qui n’ont aucun fondement, qu’ils les fassent à l’extérieur de la Chambre et je vais leur faire comprendre comment fonctionne notre système judiciaire. »

Dans l’enceinte des Communes, les députés sont protégés par le privilège parlementaire contre les poursuites pour diffamation, par exemple. Les quelques poursuites intentées par des élus contre un rival, ces dernières années, ont toutes été abandonnées en cours de route.

M. Morneau n’a pas apprécié les critiques du conservateur Pierre Poilievre, qui a laissé entendre lundi que le ministre aurait pu avoir commis un délit d’initié.

« C’est la responsabilité du gouvernement de s’assurer qu’aucun ministre n’utilise une information privilégiée pour profiter de transactions au marché boursier », avait-il notamment avancé, en martelant que les actions de Morneau Shepell avaient été vendues tout juste avant que l’action de l’entreprise ne perde de sa valeur.

Vente d’actions

M. Poilievre se base sur une chronique du National Post rapportant que le ministre a vendu une part de ses actions en décembre 2015 — un mois après son assermentation comme grand argentier du gouvernement. L’une des transactions daterait du 17 décembre 2015, une seconde n’est pas datée dans l’article du Post. La réforme de la grille fiscale des particuliers a été annoncée le 7 décembre 2015.

Aux Communes mardi, Pierre Poilievre n’a pas répété les termes « information privilégiée » ou la causalité qu’il établit entre les transactions et l’annonce libérale. Il a toutefois sommé le ministre de préciser qui avait vendu son lot d’actions.

« Une bonne façon d’évaluer si ces attaques personnelles sont infondées, c’est de voir si les députés de l’opposition sont prêts à les répéter à l’extérieur de la Chambre, où il n’y a pas de privilège parlementaire », a dit à son tour le premier ministre Justin Trudeau.

M. Poilievre l’a pris au mot, en quittant les Communes pour aller répéter ses questions, mais pas ses allégations.

Le bureau du ministre Morneau n’a pas précisé la date de la vente d’actions à l’automne 2015. La transaction n’a pas été faite par M. Morneau lui-même et la date précise ne lui est donc pas connue, a-t-on fait valoir.

Le néodémocrate Nathan Cullen a quant à lui cité au premier ministre la définition de « délit d’initié », en lui demandant s’il avait toujours confiance en son ministre des Finances.

M. Trudeau a rejeté la « théorie » du NPD et assuré que Bill Morneau avait sa « pleine confiance ». M. Cullen avait écrit à la commissaire à l’éthique, lundi, pour lui demander d’enquêter. Le bloquiste Xavier Barsalou-Duval veut lui aussi entendre les explications du ministre Morneau.