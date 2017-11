Manon Barbe présidera le conseil d’agglomération de Montréal

Valérie Plante a confié la présidence du conseil d’agglomération à la mairesse de LaSalle, Manon Barbe. Un seul des 15 autres sièges disponibles sera occupé par un membre de l’opposition officielle, soit le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, élu sous la bannière de l’Équipe Denis Coderre.

De nombreuses nominations doivent être faites dans les prochains jours à diverses instances de la Ville à la suite des élections du 5 novembre dernier.

En prévision de l’assemblée du conseil municipal de lundi, la mairesse Valérie Plante a soumis au greffier de la Ville la liste des élus qui siégeront au conseil d'agglomération. Cette instance regroupe 16 élus de la Ville de Montréal et les représentants des 15 villes liées de l’île de Montréal. Ces élus se réunissent une fois par mois afin de discuter de dossiers touchant les services de l’agglomération.

Outre Manon Barbe, qui présidera les assemblées, et Dimitrios Jim Beis, les élus qui siégeront à ce conseil sont Valérie Plante, Peter McQueen, Benoit Dorais, Rosalie Filato, Maja Vodanovic, Émilie Thuillier, Pierre Lessard-Blais, Nathalie Goulet, François W. Croteau, Normand Marinacci, Magda Popeanu, Philippe Tomlinson, François Limoges et Sylvain Ouellet. Ces derniers sont tous de Projet Montréal et sept d’entre eux sont des maires d’arrondissement.

En 2013, l’ex-maire Denis Coderre avait réservé cinq postes à des élus des autres partis, dont un de Projet Montréal, Éric Alan Caldwell, et deux de Coalition Montréal, soit Russell Copeman et Benoit Dorais, en plus de Manon Barbe et Claude Dauphin.

Valérie Plante doit aussi nommer le président ou la présidente du conseil municipal. Manon Barbe était pressentie pour ce poste, mais comme elle présidera le conseil d’agglomération, c’est peut-être à la mairesse d’Ahuntsic-Ahuntsic, Émilie Thuillier, que cette fonction pourrait être confiée.

Les nominations aux commissions permanentes de la Ville seront faites lundi au conseil municipal. Valérie Plante devra également désigner les élus qui siégeront à la Communauté métropolitaine de Montréal et à la Société de transport de Montréal.