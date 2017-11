Des milliards de plus avec la réforme Morneau

La réforme fiscale qu’Ottawa entend mettre en branle pourrait lui rapporter gros, à en croire le dernier rapport du directeur parlementaire du budget (DPB).

À elle seule, l’imposition des revenus d’intérêts des sociétés privées générera au départ jusqu’à 1 milliard par année et 6 milliards par la suite lorsque le régime aura atteint sa pleine maturité, calcule Jean-Denis Fréchette. Une manne qui s’ajoutera aux centaines de millions qu’Ottawa compte récupérer avec les autres volets de sa réforme.

Le rapport du DPB vient par ailleurs donner raison au gouvernement de Justin Trudeau sur un point. La réforme envisagée n’affectera que très peu de sociétés privées, et seulement les très bien nanties. « La plus grande surprise [de notre étude], c’est de voir que si peu de firmes seront affectées, et qu’elles soent concentrées chez les plus grosses », a indiqué en conférence de presse le DPB, M. Fréchette.

Le rapport porte sur un des trois volets de la réforme du ministre des Finances Bill Morneau, soit l’imposition des intérêts générés par les investissements passifs des sociétés privées.

On définit comme un investissement passif tout investissement n’étant pas en lien avec l’activité première de la société. Il peut s’agir, par exemple, de placements en Bourse effectués par un médecin incorporé. Si le médecin empoche les profits de sa société, il paye des impôts personnels élevés et dispose de moins d’argent à investir. En laissant ses bénéfices dans la société, il paye moins d’impôt, peut investir une plus grosse somme et générer plus d’intérêts.

Le fisc considère qu’il s’agit d’un avantage indu, d’où la réforme d’Ottawa consistant à lourdement taxer ces intérêts excédentaires.

6 milliards par année

Le directeur parlementaire du budget a calculé qu’à court terme, soit dans les deux premières années suivant la mise en oeuvre de sa réforme, Ottawa pourrait s’attendre à récolter jusqu’à 1 milliard de plus par année.

À moyen terme (5 à 10 ans), le revenu supplémentaire serait de 3 à 4 milliards. Dans 20 ans, les revenus équivaudraient à 6 milliards par année en dollars d’aujourd’hui. Cela représentera d’une hausse des revenus totaux d’Ottawa d’à peu près 2 %.

C’est la première fois que sont évalués les revenus engendrés par cette partie de la réforme libérale. Ottawa a seulement révélé qu’un autre volet — la fin du saupoudrage salarial entre membres d’une même famille — lui ferait empocher 250 millions de plus par an.

La réforme d’Ottawa a été conspuée par le milieu des entreprises. Les professionnels incorporés, qui n’ont pas accès à certains programmes sociaux, ont fait valoir que ces investissements passifs leur étaient nécessaires en prévision d’une maladie, d’un congé parental ou d’une retraite.

Ottawa a rajusté le tir en ne s’attaquant pas aux investissements passifs déjà accumulés et en permettant dans le futur de générer jusqu’à 50 000 $ en intérêts par année à l’abri des nouvelles règles. Jean-Denis Fréchette donne raison à Ottawa que seuls les très riches seront affectés.

Le chien de garde budgétaire calcule que 18,4 milliards sont générés chaque année par ces investissements passifs et que les deux tiers sont empochés par des sociétés privées générant plus de 250 000 $ chacune en intérêts annuels.

L’étude indique que seulement 2,5 % de toutes les sociétés privées, ou 47 000 d’entre elles, seront affectées, en majorité celles spécialisées dans les services financiers, immobiliers et de gestion (18 539).

Ces dernières, est-il écrit, « sont probablement des sociétés de portefeuille, autre fait qui donne à penser qu’elles ont été mises sur pied dans le seul but de générer des revenus passifs ».

En d’autres mots, les sociétés les plus visées sont celles qui ont été créées spécifiquement pour profiter de la faille fiscale qu’Ottawa tente de refermer.