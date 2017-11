Ottawa prêt à faire face à un afflux de demandeurs d’asile haïtiens

Le gouvernement fédéral s’est dit prêt mardi à faire face à un afflux de demandeurs d’asile à ses frontières après l’annonce la veille par les États-Unis de la suppression d’un statut spécial accordé aux Haïtiens.

« Nous nous sommes préparés pour tous les scénarios imaginables », a assuré mardi le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale.

Les États-Unis suppriment à compter du 22 juillet 2019 le statut de protection temporaire (TPS) octroyé à quelque 58 700 Haïtiens après le tremblement de terre du 12 janvier 2010.

Cette résiliation venait après une annonce en début de mois de la fin d’un dispositif similaire dès janvier 2019 pour 5300 Nicaraguayens aux États-Unis, tandis qu’il était prolongé jusqu’en juillet 2018 pour 57 000 Honduriens. La décision sur le statut de quelque 200 000 Salvadoriens est attendue en janvier.

Les ressortissants de ces pays d’Amérique centrale bénéficient du TPS aux États-Unis depuis le passage de l’ouragan Mitch en 1998.

« Les Américains nous ont indiqué […] qu’ils feraient tout pour nous prévenir. Et ils semblent d’après l’annonce d’hier vouloir prendre une approche graduelle et accorder des sursis […]. C’est donc très apprécié », a dit le ministre de la Sécurité publique.

« Nous serons évidemment prêts à faire face aux circonstances. Nous mettons en place depuis un certain temps, de concert avec les provinces et les municipalités, un plan d’urgence pour nous assurer […] que nous appliquons toutes les lois canadiennes et […] respectons les obligations internationales du Canada en vertu des conventions internationales ».

Durant l’été, des milliers de migrants, principalement des Haïtiens, ont franchi la frontière avec le Canada pour y demander l’asile.

Au plus fort de la vague d’arrivées en juillet et en août, des centaines de requérants du statut de réfugié au Canada traversaient ainsi quotidiennement la frontière à travers des zones boisées pour éviter les points de contrôle officiels.

Face à cet afflux soudain, le gouvernement fédéral canadien avait renforcé ses effectifs aux frontières et construit des abris temporaires pour avoir le temps nécessaire de monter les dossiers de demandes d’asile et désengorger en aval les centres d’hébergement.