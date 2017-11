Phénix renaîtra-t-il jamais de ses cendres?

Le Bureau du vérificateur général du Canada prédit de sombres jours à Phénix, le service de paye centralisé des fonctionnaires fédéraux. Selon lui, il faudra beaucoup plus de temps et surtout beaucoup plus d’argent que ce que prévoit Ottawa pour corriger les erreurs qui embourbent encore le système, plus d’un an et demi après sa mise en service.

Ottawa avait prédit qu’en centralisant tous ses services de paye en un seul système, il économiserait 70 millions de dollars par année sur trois ans. Non seulement ces économies ne sont plus au rendez-vous, mais le gouvernement fédéral prévoit maintenant qu’il devra débourser 540 millions au cours de la même période pour régler les problèmes. Or, même cette estimation n’est plus bonne, croit le vérificateur général Michael Ferguson.

« Nous sommes d’avis qu’il faudra débourser beaucoup plus pour disposer d’un système viable à long terme », conclut le chapitre consacré au système Phénix de son dernier rapport. Combien faudra-t-il exactement ? Les vérificateurs de M. Ferguson ne s’aventurent pas à fournir un montant, mais ils citent l’exemple australien. En 2010, le Queensland Health, un ministère employant 78 000 fonctionnaires, s’est lui aussi doté d’un système de paye informatisé. Les problèmes ont été tels qu’il en coûte cinq fois plus que prévu pour les régler, soit l’équivalent de 1,2 milliard de dollars canadiens. Huit ans après sa mise en service, des problèmes surviennent encore. À titre de comparaison, le système Phénix traite la rémunération de 290 000 fonctionnaires. Il a été mis en service en deux temps, en février puis en avril 2016.

En attente

Phénix devait réduire le nombre de conseillers en rémunération présents un peu partout dans les différents ministères et agences de l’appareil fédéral en les regroupant au Centre des services de paye de Miramichi, au Nouveau-Brunswick. On s’attendait à ce que 460 employés à Miramichi fassent le travail des 1200 employés d’avant. Il n’en est rien. Finalement, Miramichi compte 550 employés et le ministère responsable de Phénix, Services publics et Approvisionnement Canada, a embauché ou réaffectera un total de 1400 employés pour en régler les problèmes.

En date de juin 2017, le vérificateur général calcule que 150 000 fonctionnaires étaient en attente d’une intervention sur leur chèque de paye, pour un total de 494 500 interventions nécessaires. Les erreurs (montants en souffrance ou versés en trop) totalisaient le demi-milliard de dollars. Cela représente quatre fois plus d’employés et cinq fois plus d’interventions que ce qui était normalement en attente sous l’ancien système de paye.

À ce chapitre, d’ailleurs, le vérificateur général note que le gouvernement fédéral sous-estime de 29 % le nombre de demandes d’intervention dans ses communications publiques. C’est parce que le ministère exclut de ses calculs les demandes qui n’auront aucune incidence financière, celles qui n’exigent pas « un effort important de la part des conseillers en rémunération » ou celles qui constituent un dédoublement d’autres demandes. Le vérificateur général estime qu’il n’est pas honnête d’exclure ces cas, car avant de pouvoir déterminer qu’il n’y aura pas d’incidence, encore faut-il qu’un agent de rémunération s’y penche…

Le vérificateur général invite Services publics et Approvisionnement Canada à se doter d’une structure de gouvernance globale pour trouver une solution holistique durable aux problèmes de paye plutôt que de seulement réagir aux cas qui se présentent. Car, jusqu’à présent, ses solutions n’ont pas permis de réduire le nombre de demandes en attente. À titre de comparaison, le ministère australien qui a vécu des problèmes semblables s’était doté d’un tel plan global à peine quatre mois après avoir constaté les premiers pépins.

Le vérificateur général donne par ailleurs des exemples de problèmes de Phénix. Ainsi, on a découvert que la saisie de certaines données pendant le calcul de la paye faisait dérailler Phénix et générait des erreurs. Les conseillers en rémunération ne pouvaient donc pas accéder à certaines parties du système environ cinq jours par cycle de paye de 10 jours ouvrables. De même, les ministères n’ont qu’un accès limité à Phénix. Ils ne pouvaient donc pas vérifier l’exactitude d’un chèque de paye avant son émission. Services publics et Approvisionnement avisait à la dernière minute les ministères de la disponibilité du système, obligeant alors ceux-ci à effectuer les vérifications les soirs ou les fins de semaine.