Débat sur le retour des petites lames dans les cabines des avions

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, affirme que la religion ou les accommodements raisonnables ne sont pour rien dans la décision du Canada de désormais accepter à bord des avions des petites lames en tout genre, y compris des kirpans sikhs.

Le 6 novembre dernier, Transports Canada a annoncé qu’il modifiait la liste des objets proscrits à bord des aéronefs pour y ajouter les quantités supérieures à 350 millilitres de poudre pour bébé, de sels de bain ou encore de sable. Mais Transports Canada retire de la liste les lames de six centimètres ou moins — « de la taille approximative d’un gros trombone », dixit le ministère. Les changements entreront en vigueur lundi prochain. Le Bloc québécois s’interroge sur cette décision.

« Cela fait en sorte que les couteaux de cérémonie, comme les kirpans, vont maintenant être permis. Cette exception est faite sur mesure pour faire plaisir à des groupes religieux qui ont tout de suite applaudi la décision », a lancé à la Chambre des communes lundi le député Xavier Barsalou-Duval. Il a aussi demandé au ministre si « pour lui, l’édit religieux est plus important que la sécurité des passagers ».

Le ministre Garneau a répliqué que cette décision était « pour se mettre en harmonie avec les normes internationales ». Selon lui, la religion n’y est pour rien. « La règle n’a rien à voir avec ça [le kirpan] », a-t-il ajouté aux journalistes tout en admettant ne pas savoir si une demande avait été faite par une quelconque communauté.

Vérification faite, les normes européennes permettent depuis plusieurs années le transport de lames de six centimètres ou moins à bord d’avions. Les États-Unis devaient emboîter le pas en 2013, mais à quelques jours de l’entrée en vigueur du changement, Washington a fait volte-face. Les lames sont toujours interdites à bord des appareils en partance ou à destination des États-Unis.

« Ce n’est pas quelque chose qui va représenter une menace pour le terrorisme ou la prise de contrôle d’un avion », a déclaré le ministre Garneau. Il a souligné qu’en première classe déjà, les passagers reçoivent avec leur repas un couteau dont « les lames sont pas mal grosses ».

Selon le député bloquiste Louis Plamondon, l’argumentaire de l’harmonisation ne tient pas la route. « On vit en Amérique du Nord et aux États-Unis, c’est interdit. […] Nous sommes-nous toujours harmonisés avec les autres pays dans tous les domaines ? Non. On a nos propres règles de sécurité, et ça fonctionne très bien. »

M. Plamondon s’est montré prudent au sujet des motifs à l’origine du changement. « Je m’interroge beaucoup sur les accommodements religieux et la fameuse Charte des droits. » Il n’a pas voulu établir de lien avec la présence de quatre ministres sikhs (dont deux portant le kirpan) au cabinet de Justin Trudeau, mais il a noté que les sikhs forment « la seule communauté qui a un attachement spirituel à ça [un couteau] ». Les sikhs pratiquants doivent porter cinq symboles, dont le turban et le couteau symbolique.

Depuis 2014, le port du kirpan est autorisé dans toutes les ambassades canadiennes à l’étranger, du moment qu’il est placé dans un fourreau et porté en bandoulière sous les vêtements. La personne doit démontrer une croyance sincère en portant les quatre autres symboles du sikhisme. Le kirpan est autorisé à la Chambre des communes et à la Cour suprême du Canada, mais pas à l’Assemblée nationale, interdit qui fait d’ailleurs l’objet d’une contestation judiciaire en Cour d’appel.

La World Sikh Organization of Canada (WSOC) se réjouit du changement apporté et prétend avoir effectué en début d’année des démarches auprès de Transports Canada pour que le Canada adopte les normes internationales en matière de lames.

Le député libéral Randeep Sarai a déclaré qu’il « n’y a jamais eu un seul incident impliquant un kirpan [à bord d’un avion] dans le monde ». La règle rendra les voyages en avion plus faciles pour un grand nombre de sikhs comme lui. « Il n’y a pas de longueur standard de kirpan. Il y a de petits kirpans, de grands kirpans, des moyens kirpans. [Six centimètres], c’est la taille qu’un sikh moyen porterait. »