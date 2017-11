Missions de paix de l’ONU: Trudeau promet d’y contribuer, mais offre peu de détails

Justin Trudeau promet de soutenir les missions de paix des Nations unies avec de l’équipement militaire et la formation de Casques bleus. Mais pour savoir où, quand et comment le Canada prêtera main-forte à ses alliés, il faudra patienter. Car le gouvernement n’a pas de détails à offrir pour l’instant.

Le premier ministre est l’hôte cette semaine d’une conférence internationale sur les opérations de paix dans le monde. Pour l’occasion, il avait lui aussi une contribution à offrir aux Nations unies : des avions et des hélicoptères de transport ; une équipe d’intervention rapide ; et un coup de main pour former les Casques bleus d’autres pays, de même que pour assurer le recrutement de davantage de femmes dans les armées de nos alliés.

Toutes ces promesses, sur une période de cinq ans, restent cependant à négocier avec l’Organisation des Nations unies et les missions de paix susceptibles de réclamer cette aide canadienne. Le gouvernement canadien n’est donc pas en mesure de préciser au sein de quelles opérations il sera prêt à offrir son soutien ni dans quels pays. Les pourparlers et le processus décisionnel qui s’en suivra risquent de prendre de six à neuf mois, prévient-on au gouvernement. « Il ne s’agit pas d’annoncer quelque chose aujourd’hui et d’avoir des Forces armées canadiennes sur le terrain la semaine prochaine ou la suivante », a prévenu un haut fonctionnaire lors d’une séance d’information pour les médias, qui ne peut être identifié.

De l’équipement

Le gouvernement Trudeau avait promis, à l’été 2016, de déployer jusqu’à 600 soldats et 150 policiers au sein d’une opération de paix de l’ONU. C’est toujours le cas, mais ces forces seront réparties parmi diverses opérations.

Les missions de paix onusiennes pourront faire appel à un soutien tactique aérien ou à des hélicoptères armés pour un maximum de 12 mois à la fois ; ou encore à une force d’intervention rapide d’environ 200 membres des forces armées et leur équipement. Le gouvernement n’a pas su ventiler le nombre de soldats et d’appareils qui pourraient être déployés, car tout dépendra des opérations qui seront approuvées par le premier ministre. Le déploiement d’un hélicoptère Hercules, par exemple, peut impliquer une centaine de militaires s’il est envoyé pour éteindre des incendies de forêt en Colombie-Britannique, mais le nombre de militaires peut bondir à 600 si la situation est plus dangereuse sur le terrain et qu’il faut carrément créer une base aérienne et en assurer la sécurité.

De l’entraînement

Le Canada offrira aussi de la formation, dans les écoles ou les centres de formation comme ceux d’Ouganda ou du Kenya. Des équipes de conseillers de formation (probablement de quelques dizaines de personnes) pourront aussi être déployées dans un ou deux pays, où ils entraîneront les Casques bleus locaux avant et possiblement pendant leur mission avec l’ONU.

Plus de femmes

Le gouvernement Trudeau promet enfin un projet de cinq ans, avec une enveloppe de six millions de dollars, visant à accroître le nombre de femmes Casques bleus. L’ONU s’était donné l’objectif, il y a deux ans, de doubler leur nombre. Les femmes ne représentent encore toutefois que 4,4 % du personnel des missions onusiennes — 3,7 % des 81 000 militaires déployés, 9,8 % des policiers. Le Canada s’associera à un ou deux pays qui contribuent aux efforts de maintien de la paix de l’ONU pour les aider à recruter et à entraîner des femmes dans leurs rangs, et pour aider les missions de l’organisation internationale à faire une place aux femmes. Le gouvernement créera en outre un fonds, dans lequel il investira 15 millions, pour encourager les pays à déployer davantage de femmes.

Les représentants de 70 gouvernements sont réunis à Vancouver, mardi et mercredi, pour discuter d’opérations de paix de l’ONU et promettre leurs propres contributions aux efforts de l’organisation internationale.