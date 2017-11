La poutre de la gouverneure générale

Il semblerait que la gouverneure générale du Canada, Mme Julie Payette, ne comprenne pas qu’au XXIe siècle la religion occupe plus d’espace que la science dans le monde contemporain. Permettez-moi de remettre la poutre dans l’oeil de Son Excellence.

S’il existe une anomalie dans ce bas monde, c’est bien le caractère éminemment colonial du Canada. Du pouvoir héréditaire au tricorne et autres perruques, en passant par le God Save the Queen et l’espace folklorique accordé au français, tous les signes du pouvoir sont bassement coloniaux. Par conséquent, Madame la Gouverneure générale se trouve ministre d’un archaïque culte païen.

Ainsi, Mme Payette est la représentante d’un monarque d’un autre pays, dont la devise — inscrite en français — est « Dieu est mon droit ». Qui plus est, la devise de l’ordre dont fait partie Élizabeth II est « Honni soit qui mal y pense ». Mme Payette devrait s’en inspirer avant de déclamer des âneries.