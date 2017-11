Un site Web pour suivre les progrès des promesses du fédéral

État des engagements

66 sont « complétés totalement »

Instaurer l’Allocation canadienne pour enfants, signer une entente en santé avec les provinces, ratifier l’accord de Paris, réduire l’impôt pour la classe moyenne, augmenter les impôts sur le 1 % supérieur des salariés, rétablir le crédit d’impôt pour contribution à un fonds de travailleurs, donner suite à la décision de la Cour suprême du Canada au sujet de l’aide médicale à mourir, rétablir et augmenter le financement annuel de CBC/Radio-Canada, réinstaurer le formulaire long du recensement, etc.

1 est « complété modifié »

Accueil des réfugiés syriens — « bien que le gouvernement ait atteint et dépassé ses cibles, il l’a fait deux mois plus tard que l’échéancier prévu au départ, afin d’effectuer les vérifications de sécurité, les examens médicaux et les préparatifs de réinstallation nécessaires ».

218 sont « en cours ou en voie » d’être complétés

Légaliser et réglementer la marijuana, renouveler les engagements du Canada à l’égard des opérations de paix des Nations unies, réviser le système de justice pénale, continuer de réduire le rapport entre la dette fédérale et le produit intérieur brut, passer en revue les processus canadiens d’évaluation environnementale, promouvoir la célébration du 150e anniversaire du Canada, élargir le programme d’initiation au camping, etc.

13 sont « en cours – avec défis »

Équilibrer le budget en 2019-2020, améliorer les infrastructures pour les communautés autochtones, notamment en matière de logement, investir en éducation pour les Premières Nations, donner suite aux recommandations de la Commission de vérité et de réconciliation, lancer un appel d’offres ouvert et transparent pour le remplacement du chasseur CF-18, etc.

3 ne sont « plus envisagés »

Établir un comité parlementaire sur la réforme électorale pour étudier des options alternatives pour les élections (remplacement du système majoritaire uninominal à un tour), fournir une pause de 12 mois de cotisations à l’assurance-emploi aux entreprises qui embauchent de jeunes travailleurs dans des postes permanents, exempter entièrement de la TPS tous les nouveaux investissements en capital dans le logement locatif abordable.

21 sont des « engagements permanents »

Promouvoir les droits de la personne, l’égalité entre les sexes, le pluralisme pacifique et le respect de la diversité internationalement, maintenir des relations constructives et renforcer les échanges commerciaux avec les États-Unis, faire progresser le programme commercial progressif du Canada, veiller à ce que les Forces armées canadiennes aient le matériel dont elles ont besoin, etc.

42 n’ont « pas encore de statut »

Ces engagements énoncés dans les lettres de mandat publiées en octobre 2017, au dernier remaniement ministériel, n’ont pas encore reçu de statut.