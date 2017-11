Ottawa accepte la proposition sur le statut des femmes autochtones

Ottawa — Le gouvernement fédéral a proposé d’apporter une modification qui rétablirait en entier le statut juridique des femmes des Premières Nations et de leurs descendants nés avant 1985. En juin, le Sénat avait adopté à l’unanimité un changement au projet de loi destiné à ce que les femmes autochtones et leurs descendants aient un statut selon la Loi sur les Indiens en bonne et due forme au même titre que les hommes. Les articles concernés dépouillaient notamment les femmes autochtones de leur statut lorsqu’elles épousaient un non-autochtone. Les hommes autochtones mariant une non-autochtone ne subissaient pas le même sort.