Le député libéral fédéral Denis Lemieux démissionne

Une autre élection complémentaire se pointe à l’horizon sur la scène fédérale. Le député libéral Denis Lemieux a annoncé lundi qu’il démissionnait de son poste, citant des raisons strictement personnelles.



L’élu de Chicoutimi—Le Fjord a annoncé son départ en publiant une lettre datée du 6 novembre sur sa page Facebook. « La seule et unique raison qui motive cette décision mûrement réfléchie est d’ordre familial », a-t-il tenu à préciser.



Selon ce qu’a affirmé en entrevue téléphonique l’un de ses collaborateurs, Gilbert Savard, la famille de Denis Lemieux était « affectée par les choses qui étaient véhiculées faussement à son endroit dans les médias ».



« Sa famille trouvait la situation très difficile — vivre autour d’un politicien, si on veut », a-t-il indiqué, sans toutefois fournir d’exemples précis des difficultés vécues ou des attaques avec lesquelles les proches du député libéral n’arrivaient pas à composer.



Le député Lemieux s’était confié au journal local Le Quotidien dans une entrevue publiée le 14 octobre dernier au sujet de l’impact de son boulot sur les membres de sa famille.



« Moi, je te dis tout de suite que je suis prêt à rester député de Chicoutimi — Le Fjord tant que Justin Trudeau sera premier ministre. J’adore ma job, car que je pense que je livre la marchandise », avait-il confié.



« Mais si tu demandes à ma famille, elle veut que je démissionne tout de suite, elle veut que je démissionne ce soir, même. Mes proches trouvent ça très difficile », avait poursuivi l’élu lors de cet entretien avec le média régional.



Le député Lemieux plaide, dans la lettre de démission publiée lundi, que la décision d’avoir opté pour les libéraux de Justin Trudeau au pouvoir à la dernière élection « s’avère de plus en plus juste et profitable pour notre pays ».



Il dit espérer que ce sera un porte-couleurs libéral qui lui succédera.



L’élu conclut en soulignant que cette missive serait la seule communication publique sur son départ, et qu’il n’accorderait donc « aucune entrevue ».



Le premier ministre Justin Trudeau s’est tourné vers Twitter pour réagir au départ de son député.



« Nos pensées accompagnent [le député Lemieux]. Merci d’avoir servi la population de Chicoutimi—Le Fjord. Vous allez nous manquer », a-t-il écrit lundi en fin de matinée.

You’re in our thoughts, @DenisLemieuxLib. My thanks for your service & hard work for the people of Chicoutimi—Le Fjord. You’ll be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6 novembre 2017

Cette démission survient au lendemain de l’annonce, par le premier ministre Trudeau, de la tenue d’élections partielles le 11 décembre dans quatre circonscriptions électorales.

Denis Lemieux a ravi la circonscription de Chicoutimi — Le Fjord au député sortant du Nouveau Parti démocratique, Dany Morin, lors des dernières élections générales d’octobre 2015.

Il l’avait emporté avec 31,1 % des voix contre 29,9 % pour son adversaire néodémocrate.

Le Bloc québécois était arrivé en troisième position avec 20,5 % des suffrages exprimés, suivi du Parti conservateur avec 16,4 %.