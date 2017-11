L’argentier du PLC Stephen Bronfman avait des avoirs dans un paradis fiscal

Ottawa — Le milliardaire Stephen Bronfman, responsable de la collecte pour le compte du Parti libéral canadien lors de la campagne électorale en 2015, avait des avoirs dans un paradis fiscal, selon des médias ayant collaboré à une enquête à partir de documents financiers.

Ami du premier ministre Justin Trudeau, Stephen Bronfman est aussi le filleul de Leo Kolber, ancien sénateur qui avait également été en son temps responsable de la collecte de fonds pour Pierre Elliott Trudeau, ancien premier ministre et père de l’actuel chef de gouvernement.

Stephen Bronfman, petit-fils de Samuel Bronfman à la tête de l’ex-société de vins et spiritueux Seagram, et Leo Kolber « sont impliqués ensemble dans une structure complexe » qui a amassé 60 millions de dollars américains placés dans une société offshore aux Îles Caïmans, un paradis fiscal, selon Le Toronto Star et la télévision publique CBC, médias membres du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).

Les sociétés de type fiducie dans un paradis fiscal « sont parfaitement légales » et utilisées de longue date par les plus fortunés à des fins d’optimisation fiscale au Canada, rappelle le Toronto Star qui a eu accès à des milliers de documents dits des « Paradis papers ».

C’est en 1991 qu’a été créé le Kolber Trust aux Îles Caïmans, et liquidé l’an dernier après les resserrements des législations fiscales à la fois au Canada et en Israël où certains fonds atterrissaient pour le compte de Jonathan Kolber, fils de Leo.

Selon les médias, les services fiscaux canadiens pourraient s’intéresser à une potentielle évasion fiscale si, comme certains documents le laissent penser, des décisions auraient été instruites et prises directement par la société Claridge, propriété de la famille Bronfman, depuis son siège de Montréal.

Le Parti libéral du Canada a souligné auprès du Toronto Star que le rôle de Stephen Bronfman était cantonné « au soutien de la collecte de fonds, pas aux décisions politiques ».

Interrogé, le cabinet du premier ministre Justin Trudeau n’avait pas réagi dimanche en fin de journée.