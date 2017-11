L’Ontario dépose son projet de loi sur la vente et la distribution du cannabis

Photo: Eric Engman / Fairbanks Daily News-Miner via Associated Press

Toronto — L’Ontario s’apprête à déposer, mercredi, un projet de loi pour encadrer la vente et la distribution de cannabis récréatif sur son territoire.

La province a été la première à dévoiler un plan détaillé, le mois dernier, concernant la gestion de la vente de cannabis en prévision de la légalisation de cette drogue par le gouvernement fédéral en juillet 2018.

La drogue pourrait être rendue disponible dans 150 points de vente gérés par la Régie des alcools de l’Ontario, distincts des succursales qui vendent de l’alcool. Les dispensaires illégaux qui offrent du cannabis seront fermés.

Les consommateurs devront être âgés de 19 ans ou plus pour se procurer du cannabis et la consommation sera interdite dans les lieux publics et les lieux de travail.

Le gouvernement est demeuré évasif au sujet du prix de vente, soutenant que la décision serait prise lorsque plus de détails seront fournis par le gouvernement fédéral. L’objectif demeure toutefois d’éviter des prix trop élevés qui favoriseraient le marché noir.

Les municipalités ontariennes devraient apprendre dans les prochaines semaines où le gouvernement provincial souhaite implanter ses premiers points de vente de cannabis. Le ministre des Finances a déjà indiqué qu’aucun établissement ne serait situé à proximité d’une école.

