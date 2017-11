Ottawa égalera les dons des Canadiens pour les réfugiés rohingyas

Le gouvernement fédéral bonifie son aide aux milliers de réfugiés rohingyas qui ont fui les violences du Myanmar pour trouver refuge au Bangladesh. Ottawa promet d’égaler tous les dons versés par les Canadiens depuis le début de la crise, fin août, et ce, jusqu’à la fin novembre.

« Vos dons vont sauver des vies », a lancé la ministre du Développement international, Marie-Claude Bibeau, en invitant les Canadiens à « être généreux ». La ministre n’a pas été en mesure de chiffrer les dons versés jusqu’à maintenant ni le total qu’ils risquent d’atteindre d’ici le 28 novembre — date prévue de la fin de l’offre fédérale.

Le Fonds de secours pour la crise au Myanmar n’a pas de plafond, a-t-elle précisé.

Les groupes caritatifs canadiens auraient récolté autour de 3 millions depuis la fin du mois d’août, selon le gouvernement. Et la campagne du gouvernement canadien encouragera assurément les Canadiens à piger de nouveau dans leur porte-monnaie, estimaient les organismes réunis autour de la ministre Bibeau pour son annonce mardi.

Près de 900 000 personnes issues de la minorité musulmane rohingya du Myanmar se sont enfuies de l’État de Rakhine vers le Bangladesh, qui peine à répondre à la demande qui ne cesse de croître. Le nombre d’arrivées quotidiennes reste stable. En trois jours, entre le 26 et le 28 octobre, quelque 2000 personnes seraient débarquées au Bangladesh, selon Save the Children.

« Vous avez soudainement l’équivalent d’une ville de la taille d’Ottawa qui converge vers un seul endroit. Et il n’y a pas une seule toilette, un seul robinet d’eau, afin de s’assurer d’un niveau d’hygiène sécuritaire, a relaté Zaid al-Rawni d’Islamic Relief Canada. Sans une intervention rapide, sans cette intervention du gouvernement canadien et de la planète, la prochaine manchette dans nos nouvelles nous rapportera le nombre d’enfants qui seront morts à cause d’une épidémie de choléra. »

La grande majorité des réfugiés sont des enfants — 720 000 selon l’UNICEF — et des femmes — dont 20 000 qui sont enceintes, des suites de viols ou autres violences sexuelles. Les hommes, quant à eux, ont en grande partie été exécutés.

Les camps de réfugiés manquent de nourriture, d’eau potable, de services sanitaires et médicaux. « En dépit des efforts déployés à l’échelle mondiale, les besoins sont criants. Il faut absolument davantage d’aide », a fait valoir Pat Laberge, de la Croix-Rouge. Le gouvernement libéral a versé cette année 25 millions en aide humanitaire au Bangladesh et au Myanmar. Les Canadiens qui souhaitent faire un don, d’ici la fin novembre, sont invités à consulter le site Web canada.com/crisemyanmar.