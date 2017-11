Les voies espagnole et canadienne

À l’extérieur du Canada, c’est sans doute en Espagne que Stéphane Dion s’est fait le plus connaître durant ses deux décennies en politique fédérale. Sa Loi sur la clarté référendaire, conspuée par les souverainistes québécois, a longtemps servi d’inspiration aux politiciens et aux constitutionnalistes espagnols qui redoutaient le chaos qui suivrait un référendum en Catalogne. M. Dion a maintes fois été invité à expliquer sa loi à des auditoires espagnols, et sa démarche fut appréciée tout autant par les autonomistes basques et catalans que par les partisans de l’unité espagnole. Plusieurs auraient souhaité qu’une telle loi fût en place avant le 1er octobre dernier.

Pas plus tard que cette semaine, le chef du gouvernement autonomiste du Pays basque espagnol, Iñigo Urkullu, a vanté la clarté canadienne en ce qui concerne l’accession à l’indépendance d’une province. « Le Québec a la capacité de décider de son propre avenir et de consulter sa société, a dit le président basque dans un discours devant le Conseil des relations internationales de Montréal. Je suis persuadé que, tôt ou tard, l’Union européenne devra aborder une “directive sur la clarté” pour répondre aux aspirations des différentes nations qui la composent. » Avant M. Urkullu, c’était au tour du chef du Parti socialiste catalan, Miquel Iceta, de prôner la via canadiense et l’adoption d’une version espagnole de la Loi sur la clarté.

Hélas ! La via canadiense constitue un pas que les chefs des principaux partis politiques espagnols au niveau national n’ont jamais été prêts à franchir, pour la simple raison qu’elle reconnaît la divisibilité du pays. Alors que la Loi sur la clarté canadienne est surtout perçue par les souverainistes québécois comme un carcan qui complique l’accession à l’indépendance, il faut plutôt retenir que le Canada demeure l’un des seuls pays qui se considèrent comme divisibles. À la différence de plusieurs autres pays, dont l’Espagne, le gouvernement canadien reconnaît le droit d’une province de tenir un référendum consultatif sur son appartenance ou non à la fédération. L’Espagne, la France, les États-Unis et l’Australie (ces deux derniers étant, comme le Canada, des États fédéraux) se sont tous déclarés d’une manière ou d’une autre indivisibles.

Cela ne veut pas dire pour autant que le Canada se plierait aisément à la volonté des Québécois de se séparer suivant un Oui lors d’un prochain référendum. On sait bien que M. Dion n’est pas entré en politique pour faciliter la vie des souverainistes québécois. S’il a concédé que le Canada, suivant le renvoi à la Cour suprême en la matière, serait dans l’obligation de négocier avec le gouvernement du Québec advenant une majorité claire pour le Oui, il a toujours insisté pour dire que « l’obligation de négocier n’équivaut pas à une obligation de résultat ».

Le premier ministre Justin Trudeau, qui cherchait depuis des semaines à éviter de se prononcer sur le référendum en Catalogne, a certes été soulagé de voir les leaders mondiaux, les uns après les autres, appuyer Madrid dans sa volonté de refouler les indépendantistes catalans. La réaction des chefs de gouvernement étrangers aux développements en Catalogne valide ainsi l’argument des fédéralistes canadiens selon lequel toute démarche québécoise vers la souveraineté doit respecter le cadre constitutionnel existant. La séparation d’une province nécessiterait une modification de la Constitution canadienne, suivant la formule d’amendement en place, sans quoi la communauté internationale ne reconnaîtrait jamais l’indépendance du Québec. L’empressement avec lequel les leaders européens ont dénoncé la déclaration unilatérale d’indépendance faite vendredi par le Parlement catalan en dit long.

« J’ai un interlocuteur en Espagne et c’est le premier ministre Rajoy, a déclaré le président français, Emmanuel Macron. Il y a un État de droit en Espagne, avec des règles constitutionnelles. Il veut les faire respecter et il a mon plein soutien. » Même l’Estonie, qui a retrouvé son indépendance en 1991 après la chute de l’Union soviétique, a dit soutenir « l’intégrité territoriale et l’unité de l’Espagne ».

C’est seulement après que presque tous les autres leaders de la planète se furent exprimés que M. Trudeau a finalement déclaré, vendredi dernier, que « le Canada reconnaît une Espagne unie ». Bien que ce soit une façon gentille de dire qu’il ne reconnaît pas la déclaration unilatérale d’indépendance de la Catalogne, le message d’Ottawa demeure le même que celui que M. Dion a toujours livré. Au lieu de renforcer l’argument des souverainistes selon lequel le monde reconnaîtrait une déclaration unilatérale d’indépendance du Québec si les négociations avec Ottawa après un Oui achoppaient, ce qui vient de se passer en Catalogne validerait plutôt la thèse contraire. La position d’Ottawa que le Québec ne pourrait devenir souverain qu’en respectant la Constitution canadienne se voit ainsi renforcée.

Le gouvernement Trudeau a pu craindre que le référendum catalan ne donne raison aux souverainistes québécois. Il vient plutôt de discréditer la voie unilatéraliste. M. Dion ne peut qu’être satisfait.