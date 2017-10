Alberta: Jason Kenney remporte l’investiture du Parti conservateur uni

Calgary — L’ancien ministre fédéral Jason Kenney a remporté la course à la direction du Parti conservateur uni de l’Alberta. Jason Kenney n’a eu besoin que d’un seul tour de scrutin pour battre l’ancien chef du Wildrose Brian Jean et l’avocat Doug Schweitzer. L’ancien député de Calgary, qui a occupé des postes importants dans le gouvernement de Stephen Harper, a récolté 61 pour cent des 58 000 votes. Cette victoire de Jason Kenney est le point culminant d’un plan qu’il a lui-même mis en place il y a plus d’un an afin d’unifier les deux partis d’idéologie conservatrice de l’Alberta et éviter que la division du vote ne favorise encore le Nouveau Parti démocratique (NPD).