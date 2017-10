Le gouvernement Trudeau présente sa mise à jour économique

L’économie va mieux, beaucoup mieux. Alors Ottawa en profite pour améliorer son solde budgétaire, et verser quelques cadeaux aux familles et aux gagne-petit au passage. Le ministre des Finances, Bill Morneau, a confirmé mardi dans sa mise à jour économique que les revenus du gouvernement ont tellement augmenté, et ses dépenses tellement diminué, que le déficit anticipé pour l’année en cours sera 8,6 milliards de dollars inférieur à ce qui avait été projeté dans le dernier budget. Le retour à l’équilibre budgétaire n’est toutefois toujours pas sur l’écran radar libéral.

« Les revenus budgétaires prévus au budget de 2017 sont plus élevés sur la période de projections en raison de l’augmentation anticipée des revenus d’imposition des entreprises et des particuliers, ainsi que des droits et des taxes d’accise, peut-on lire dans le document rendu public mardi. Cette amélioration illustre l’amélioration générale de l’avenir économique. » Dans son discours livré à la Chambre des communes, Bill Morneau a fait preuve de triomphalisme : « Non seulement notre plan fonctionne-t-il, mais il fonctionne encore mieux que prévu. »

Dans son dernier budget, Ottawa prévoyait que le déficit serait de 28,5 milliards $ en 2017-18, et de 27,4 milliards $ l’année suivante. Il sera plutôt de 19,9 milliards $ et de 18,6 milliards $ respectivement. La promesse électorale libérale, de limiter les déficits annuels à environ 10 milliards $ et de rétablir l’équilibre budgétaire à temps pour l’élection de 2019, n’est cependant pas encore respectée : la mise à jour économique livrée mardi prévoit de l’encre rouge au moins jusqu’en 2022-23, bien que pour toutes les années d’ici là, les déficits prévus sont eux aussi moindres que ceux anticipés dans le dernier budget.

Cette amélioration notable de la situation économique permet à Ottawa de faire une dépense imprévue et d’en devancer une autre. Ainsi, Ottawa bonifiera à compter de 2019 la Prestation fiscale pour le revenu de travail, un montant destiné aux salariés gagnant peu pour les encourager à rester sur le marché du travail. À l’heure actuelle, ce montant peut atteindre 1043 $ par année pour une personne seule si ses revenus de travail ne dépassent pas 11 838 $. Ottawa n’a pas encore indiqué comment les paramètres du programme seront modifiés : ces détails seront contenus dans le prochain budget (signe que ce changement a été décidé à la dernière minute). Mais le gouvernement promet que la bonification représentera des dépenses supplémentaires pour le trésor fédéral de 500 millions $ par année. Il s’agira d’une nette augmentation puisque le programme a coûté 1,1 milliard $ en 2016.

Autre cadeau contenu dans cette mise à jour économique : l’Allocation canadienne pour les enfants (ACE) sera indexée au taux d’inflation à compter de 2018, soit deux ans plus tôt que prévu. L’indexation se fera à deux niveaux : les montants versés aux parents seront augmentés, tout comme les seuils de revenus familiaux à partir desquels l’ACE est amputée. Cette indexation coûtera 1,1 milliard $ à Ottawa en 2019-20. Le programme dans son ensemble coûte déjà environ 23 milliards $. Le ministère des Finances calcule que pour un couple avec deux enfants gagnant 70 000 $ par année, la prestation versée augmentera d’environ 381 $ par année, passant de 6790 $ à 7171 $.

Par ailleurs, les libéraux avaient déjà annoncé il y a quelques jours qu’ils réduiraient graduellement le taux d’imposition des petites entreprises de 10,5 % à 9 %.

Au chapitre de l’assurance-emploi, Ottawa se réjouit du fait que moins de travailleurs y ont eu recours. Aussi, le gouvernement fédéral prédit-il que l’entité indépendante fixant les taux de cotisation fera passer ce dernier de 1,68 $ à 1,65 $ par tranche de 100 $ de revenus. Cette diminution retranchera 200 millions $ des coffres d’Ottawa.

Au final, pour l’année 2018-19, la situation économique embellie se traduit par un apport supplémentaire au trésor public de 10,4 milliards $, dont 1,6 milliard $ sont réinvestis. En 2019-20, première année complète où les nouvelles dépenses s’appliqueront, l’apport supplémentaire est de 9,7 milliards $, dont 3,7 milliards $ sont réinvestis.

Aux journalistes qui lui ont inlassablement demandé pourquoi il ne proposait pas de calendrier de retour à l’équilibre budgétaire, le ministre Morneau a fait valoir que ce qui comptait était le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut (PIB). Or, a clamé le ministre, ce ratio est maintenant le même que ce qui avait été prévu en 2016 : le ratio est de 30,5 % cette année alors que le budget 2016 prédisait qu’il serait de 30,9 % en 2020-12.